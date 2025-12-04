Мирні переговори — як сенатори США реагують на дії Путіна

Підкомітет Сенату США з питань асигнувань проводить слухання щодо викрадення українських дітей Росією на Капітолійському пагорбі у Вашингтоні. REUTERS/Jonathan Ernst

Сенатори США зібралися на слухання щодо викрадення українських дітей Росією. Під головуванням сенатора Ліндсі Ґрема засідання організував підкомітет Сенату з питань державних, іноземних операцій та пов’язаних програм.

Спеціальна кореспондентка Новини.LIVE у США Уляна Бойчук відвідала слухання та записала думки сенаторів про мирні перемовини.

Ліндсі Грем наполягає на поверненні дітей

Американський сенатор Ліндсі Ґрем каже, що без гарантій повернення всіх незаконно вивезених українських дітей, жодна мирна угода між Україною та Росією не може бути підтримана Сполученими Штатами.

"Я розумію, що в будь-якій угоді будуть компроміси. Буде обговорюватися статус НАТО, розмір української армії, можливі територіальні питання. Але українці не повинні жертвувати своїми дітьми. Не можна досягти хорошого завершення цієї війни без механізму, який з гарантіями забезпечить повернення дітей. І це потребує діалогу між Україною та Росією", — сказав Ґрем.

Сенатор додав, що наразі чекає додаткової інформації щодо переговорів та координує позицію з іншими законодавцями.

"Я готовий рухатися вперед і дати шанс миру, але є речі, щодо яких не може бути компромісів. І діти — саме така річ", — наголосив він.

Емі Клобучар виступила проти загарбання Росією земель України

Підтримала сенатора Грема і його колега, Емі Клобучар, яка заявила, що питання повернення незаконно вивезених українських дітей є ключовим елементом у будь-якому переговорному процесі щодо завершення війни. Вона підкреслила, що США перебувають "у центрі цих переговорів", а тому мають особливу відповідальність.

"Надзвичайно актуально, щоб діти повернулись і не стали пішаками війни. Ми маємо мати справедливий мир, щоб Україна була захищена і знову могла стати успішною країною, і щоб безпека була забезпечена миротворчими силами, і щоб де б не були проведені межі, останнє, що нам потрібно, це щоб Росія отримала територію, якої у неї зараз навіть немає", –– додала сенатор Клобучар

Конгресмен Фіцпатрік висловився про мирний план

Водночас конгресмен Браян Фіцпатрік заявив, що не отримував жодного офіційного звіту щодо переговорів у Москві.

За його словами, зустріч у Женеві була "певною мірою успішною", однак план із 28 пунктів він назвав "жартом". Фіцпатрік наголосив, що більш реалістичним зараз виглядає варіант плану з 19 пунктів і, за його оцінкою, процес рухається саме в цьому напрямку. Водночас він заявив про необхідність упевнитися, що переговори "йдуть за планом".

Блументаль пояснив, як Путін дурить Трампа

Американський сенатор Річард Блументаль, коментуючи переговори, що відбулися в Москві, заявив: "Путін продовжує зволікати і блокувати, виграючи час для подальших атак та вбивств українських цивільних у їхніх домівках, лікарнях і школах"

Блументаль назвав це "воєнним злочином і звірством" та наголосив, що такі дії мають стимулювати швидке ухвалення нових санкцій, які за його словами, "єдиний спосіб вдарити кувалдою по Китаю та інших країнах, які підживлюють Росію".

Сенаторка-демократка Джин Шахін закликала продовжувати підтримувати українців, які виборюють нині демократію для всього світу, а плани, які були представлені досі назвала "неадекватними".

"Вони (Ред, — українці.), не визнають план, який, схоже, був написаний Путіним у Кремлі. Тому нині нам потрібно переконатися, що ми продовжуємо підтримувати хоробрих українців, які продовжують цю боротьбу за демократії в усьому світі", — заявила Джин Шахін.

В США заслухали про злочини російських військ проти українських дітей

До слова, 3 грудня у сенаті США відбулись слухання щодо "Викрадення українських дітей Російською Федерацією". На засіданні, окрім сенаторів виступали правозахисники, демонструючи свідчення жорстокості поводження Росією із українськими дітьми на окупованих територіях.

До прикладу, серед українських дітей, викрадених Росією, деяких насильно перевозять до Північної Кореї та розміщують у військових таборах.

"Це одна з багатьох причин, чому Україна не може визнати окуповані території російськими, оскільки це зробило б нас співучасниками цих злочинів", — сказала на слуханнях дитяча правозахисниця Катерина Рашевська з Регіонального центру з прав людини.

