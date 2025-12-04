Відео
Головна Новини дня Стефанішина оцінила прогрес у перемовинах щодо війни

Стефанішина оцінила прогрес у перемовинах щодо війни

Ua ru
Дата публікації: 4 грудня 2025 07:48
Перемовини щодо завершення війни в Україні — Стефанішина оцінила прогрес
Ольга Стефанішина. Фото: Новини.LIVE

Посол України в Сполучених Штатах Америки Ольга Стефанішина оцінила прогрес у перемовинах щодо завершення війни. За її словами, він мінімальний, але робота триває.

Про це Ольга Стефанішина розповіла в коментарі кореспондентці Новини.LIVE Уляні Бойчук.

Читайте також:

Перемовини щодо завершення війни в Україні

"В Україні та США всі налаштовані на результат. Україна доклала всіх зусиль, щоб забезпечити зобовʼязання завершити і досягти справедливого миру в нашій країні", — зазначила Стефанішина.

За її словами, Україна розраховує на ще одну зустріч за результатами візиту американських представників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Росії. 

Нагадаємо, Стефанішина заявила, що Україна очікує на продовження двопартійної підтримки у Конгресі США

А американський сенатор Річард Блументаль наголосив, що російський диктатор Володимир Путін намагається ввести Штати в оману, аби захопити більше території України.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
