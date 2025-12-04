Переговоры о завершении войны в Украине — Стефанишина оценила прогресс

Ольга Стефанишина. Фото: Новини.LIVE

Посол Украины в Соединенных Штатах Америки Ольга Стефанишина оценила прогресс в переговорах по завершению войны. По ее словам, он минимальный, но работа продолжается.

Об этом Ольга Стефанишина рассказала в комментарии корреспонденту Новини.LIVE Ульяне Бойчук.

Переговоры по завершению войны в Украине

"В Украине и США все настроены на результат. Украина приложила все усилия, чтобы обеспечить обязательства завершить и достичь справедливого мира в нашей стране", — отметила Стефанишина.

По ее словам, Украина рассчитывает на еще одну встречу по итогам визита американских представителей Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Россию.

Напомним, Стефанишина заявила, что Украина ожидает продолжения двухпартийной поддержки в Конгрессе США.

А американский сенатор Ричард Блументаль отметил, что российский диктатор Владимир Путин пытается ввести Штаты в заблуждение, чтобы захватить больше территории Украины.