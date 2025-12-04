Мирные переговоры — как сенаторы США реагируют на действия Путина

Подкомитет Сената США по вопросам ассигнований проводит слушания по похищению украинских детей Россией на Капитолийском холме в Вашингтоне. REUTERS/Jonathan Ernst

Сенаторы США собрались на слушания по похищению украинских детей Россией. Под председательством сенатора Линдси Грема заседание организовал подкомитет Сената по вопросам государственных, иностранных операций и связанных программ.

Специальный корреспондент Новини.LIVE в США Ульяна Бойчук посетила слушания и записала мысли сенаторов о мирных переговорах.

Линдси Грэм настаивает на возвращении детей

Американский сенатор Линдси Грэм говорит, что без гарантий возвращения всех незаконно вывезенных украинских детей, ни одно мирное соглашение между Украиной и Россией не может быть поддержано Соединенными Штатами.

"Я понимаю, что в любом соглашении будут компромиссы. Будет обсуждаться статус НАТО, размер украинской армии, возможные территориальные вопросы. Но украинцы не должны жертвовать своими детьми. Нельзя достичь хорошего завершения этой войны без механизма, который с гарантиями обеспечит возвращение детей. И это требует диалога между Украиной и Россией", — сказал Грэм.

Линдси Грэм. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Сенатор добавил, что сейчас ждет дополнительной информации о переговорах и координирует позицию с другими законодателями.

"Я готов двигаться вперед и дать шанс миру, но есть вещи, по которым не может быть компромиссов. И дети — именно такая вещь", — подчеркнул он.

Эми Клобучар выступила против захвата Россией земель Украины

Поддержала сенатора Грэма и его коллега, Эми Клобучар, которая заявила, что вопрос возвращения незаконно вывезенных украинских детей является ключевым элементом в любом переговорном процессе по завершению войны. Она подчеркнула, что США находятся "в центре этих переговоров", а потому имеют особую ответственность.

"Чрезвычайно актуально, чтобы дети вернулись и не стали пешками войны. Мы должны иметь справедливый мир, чтобы Украина была защищена и снова могла стать успешной страной, и чтобы безопасность была обеспечена миротворческими силами, и чтобы где бы ни были проведены границы, последнее, что нам нужно, это чтобы Россия получила территорию, которой у нее сейчас даже нет", — добавила сенатор Клобучар

Конгрессмен Фицпатрик высказался о мирном плане

В то же время конгрессмен Брайан Фицпатрик заявил, что не получал никакого официального отчета о переговорах в Москве.

По его словам, встреча в Женеве была "в определенной степени успешной", однако план из 28 пунктов он назвал "шуткой". Фицпатрик подчеркнул, что более реалистичным сейчас выглядит вариант плана из 19 пунктов и, по его оценке, процесс движется именно в этом направлении. В то же время он заявил о необходимости удостовериться, что переговоры "идут по плану".

Сенаторы США. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Блументаль объяснил, как Путин обманывает Трампа

Американский сенатор Ричард Блументаль, комментируя состоявшиеся в Москве переговоры, заявил: "Путин продолжает медлить и блокировать, выигрывая время для дальнейших атак и убийств украинских гражданских в их домах, больницах и школах"

Блументаль назвал это "военным преступлением и зверством" и подчеркнул, что такие действия должны стимулировать быстрое принятие новых санкций, которые по его словам, "единственный способ ударить кувалдой по Китаю и другим странам, которые подпитывают Россию".

Сенатор-демократ Джин Шахин призвала продолжать поддерживать украинцев, которые борются сейчас за демократию для всего мира, а планы, которые были представлены до сих пор назвала "неадекватными".

"Они (Ред, - украинцы.), не признают план, который, похоже, был написан Путиным в Кремле. Поэтому сейчас нам нужно убедиться, что мы продолжаем поддерживать храбрых украинцев, которые продолжают эту борьбу за демократии во всем мире", — заявила Джин Шахин.

В США заслушали о преступлениях российских войск против украинских детей

К слову, 3 декабря в сенате США состоялись слушания по "Похищению украинских детей Российской Федерацией". На заседании, кроме сенаторов выступали правозащитники, демонстрируя свидетельства жестокости обращения Россией с украинскими детьми на оккупированных территориях.

К примеру, среди украинских детей, похищенных Россией, некоторых насильно перевозят в Северную Корею и размещают в военных лагерях.

"Это одна из многих причин, почему Украина не может признать оккупированные территории российскими, поскольку это сделало бы нас соучастниками этих преступлений", — сказала на слушаниях детская правозащитница Екатерина Рашевская из Регионального центра по правам человека.

Напомним, посол Украины в Соединенных Штатах Америки Ольга Стефанишина высказалась о результатах мирных переговоров для окончания войны и поддерживает ли до сих пор Америка Украину.

Отдельно стало известно, что секретарь СНБО Рустем Умеров прибудет в США сегодня, 4 декабря.