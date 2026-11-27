Військовий тримає дрон-перехоплювач. Фото ілюстративне: 118 ОМБр

Україна розширює арсенал засобів протиповітряної оборони для боротьби з російськими безпілотниками. Зокрема, реактивні дрони-перехоплювачі вже проходять випробування в реальних бойових умовах. Українські екіпажі спільно з виробниками працюють над їх удосконаленням та ефективністю.

Про це в ефірі День.LIVE розповів начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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Випробування реактивних дронів-перехоплювачів

За словами Юрія Ігната, Україна застосовує всі наявні засоби протиповітряної оборони для знищення російських безпілотників. Військові враховують наміри противника, погодні умови, наявність зенітних комплексів та боєприпасів до них. Окрім уже відомих дронів-перехоплювачів коптерного та літакового типів, в Україні впроваджують безпілотники з покращеними характеристиками, зокрема зі збільшеною швидкістю польоту. Серед таких розробок є й реактивні перехоплювачі.

"Реактивні БпЛА-перехоплювачі, які сьогодні теж впроваджуються і проходять бойові випробування, проходять їх в реальних бойових умовах, де наші кращі екіпажі поліції з виробниками одночасно тестують їх і виявляють, що треба ще допрацювати, яким чином їх покращити", — розповів Юрій Ігнат.

Чим Україна збиває безпілотники

Для боротьби з російськими дронами Україна продовжує залучати мобільні вогневі групи, зенітні самохідні установки Gepard, переносні зенітно-ракетні комплекси та інші засоби малої протиповітряної оборони. Також до перехоплення російських безпілотників залучають тактичну авіацію. Юрій Ігнат відзначив результати застосування винищувачів F-16 та Mirage у боротьбі з повітряними цілями, зокрема реактивними БпЛА.

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"Ми застосовуємо геть усе, що у нас є, і відповідно до тактичної обстановки в повітряному просторі, яка складається, до намірів ворога, до його стратегічних задумів, до погодних умов, до наявності сил та засобів, які в нас є сьогодні", — пояснив представник Повітряних сил.

Новий зенітний комплекс

Юрій Ігнат також розповів про розробки, над якими Україна працює спільно з міжнародними партнерами. Зокрема, він нагадав про нещодавню заяву міністра оборони щодо створення українсько-норвезького зенітного комплексу. Його особливістю стане можливість застосування ракет українського виробництва. Представник Повітряних сил назвав створення такого комплексу серйозним кроком. Разом із цим Україна потребує збільшення постачання ракет до зенітних ракетних комплексів IRIS-T, NASAMS та Patriot.

Вартість перехоплення безпілотників

Одним із головних завдань під час розробки нових засобів протиповітряної оборони Юрій Ігнат назвав зниження вартості перехоплення повітряних цілей. Він пояснив, що росіяни застосовують велику кількість безпілотників, які суттєво відрізняються за вартістю. Тому українські засоби протидії мають бути не лише ефективними, а й економічно вигідними.

"Рішення має бути дешеве і ефективне, тобто раціональне. Противник застосовує багато дронів, багато як дешевих, так і більш дорожчих до реактивних, і треба, щоб засіб перехоплення був дешевший за засіб нападу, тоді це нівелює російські наміри і вони перестануть", — наголосив Юрій Ігнат.

За його словами, росіяни продовжують розробляти нові засоби для обстрілу. Зокрема, противник уже застосовує малі крилаті ракети, які називає FILIN. Через це Україна також має постійно вдосконалювати наявні засоби протиповітряної оборони та впроваджувати нові розробки.

Що відомо про перехоплювачі

Раніше міністр оборони України Євгеній Хмара повідомив, що в Україні випробували чотири розробки для перехоплення реактивних "шахедів". Усі вони вже пройшли польові випробування. За словами міністра, головним завданням є вдосконалення цих засобів та збільшення обсягів їхнього виробництва до тисяч одиниць.

Також Президент України Володимир Зеленський повідомляв про розробку нового покоління дронів-перехоплювачів, які мають протидіяти, зокрема, реактивним безпілотникам росіян. Глава держави зазначив, що Україна вже забезпечила необхідне фінансування цих розробок. Фахівці працюють над прискоренням випробувань.

Крім того, керівник Офісу президента Кирило Буданов розповідав про перші результати бойових випробувань нових дронів-перехоплювачів. За його словами, дослідні зразки вже успішно знищували російські безпілотники. Наприкінці вересня Кирило Буданов прогнозував, що масове застосування таких перехоплювачів може розпочатися протягом кількох місяців.