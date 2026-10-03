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Головна Новини дня Росія не має перехоплювачів проти українських реактивних БпЛА

Росія не має перехоплювачів проти українських реактивних БпЛА

Ua ru
3 жовтня 2026 09:52
Ексклюзив
Росія досі не має перехоплювачів проти українських реактивних дронів
Український військовий з дроном. Фото: Генштаб ЗСУ

Керівник кластера оборонних технологій Brave1 Андрій Гриценюк розповів, що Росія досі не створила перехоплювачі проти українських реактивних безпілотників. Україна випередила противника у застосуванні таких дронів.

Про це Андрій Гриценюк сказав у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

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Перехоплювачі проти реактивних БпЛА

Гриценюк зазначив, що зробити реактивний дрон набагато простіше, ніж перехоплювач.

"Україна почала використовувати реактивні БпЛА, щоб завдавати Росії ударів ще в 2023 році. Тобто набагато раніше, ніж це почала активно робити Росія, але досі росіяни не змогли створити реактивні перехоплювачі, які можуть протидіяти нашим реактивним БпЛА", — каже він.

За його словами, українці почала це робити набагато раніше, коли почали розуміти, що росіяни працюють над створенням реактивних "шахедів". 

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"І в минулому році, в кінці літа ми запустили програму по фінансуванню перспективних розробок, які можуть вирішити цю проблему. Це не займає три місяці, це не займає пів року навіть. Це зайняло приблизно рік, щоб перші засоби різних типів почали працювати на полі бою", — додав Гриценюк.

Як писали Новини.LIVE, Президент України Володимир Зеленський повідомив, що країна наразі тестує п’ять моделей швидкісних дронів-перехоплювачів, призначених для протидії російським ударним безпілотникам. За його словами, вже у жовтні Україна має мати близько 400 таких засобів.

Крім того, керівник ОП Кирило Буданов повідомив, що Україна вже застосовує на фронті перехоплювачі, призначені для знищення російських реактивних безпілотників. Наразі фахівці працюють над збільшенням обсягів їх виробництва та вдосконаленням.

війна Україна ППО дрони Росія
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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