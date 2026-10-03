У России до сих пор нет средств перехвата украинских реактивных дронов

Украинский военный с дроном. Фото: Генштаб ВСУ

Руководитель кластера оборонных технологий Brave1 Андрей Гриценюк рассказал, что Россия до сих пор не создала средства перехвата украинских реактивных беспилотников. Украина опередила противника в применении таких дронов.

Об этом Андрей Гриценюк сказал в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

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Перехватчики для борьбы с реактивными БпЛА

Гриценюк отметил, что создать реактивный дрон гораздо проще, чем перехватчик.

"Украина начала использовать реактивные БпЛА для нанесения ударов по России еще в 2023 году. То есть намного раньше, чем это начала активно делать Россия, но до сих пор россияне не смогли создать реактивные перехватчики, способные противостоять нашим реактивным БпЛА", — говорит он.

По его словам, украинцы начали это делать гораздо раньше, когда поняли, что россияне работают над созданием реактивных "шахедов".

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"И в прошлом году, в конце лета, мы запустили программу по финансированию перспективных разработок, которые могут решить эту проблему. Это не занимает три месяца, это не занимает даже полгода. Потребовалось примерно год, чтобы первые средства различных типов начали работать на поле боя", — добавил Гриценюк.

Как писали Новини.LIVE, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что страна в настоящее время тестирует пять моделей скоростных дронов-перехватчиков, предназначенных для противодействия российским ударным беспилотникам. По его словам, уже в октябре Украина должна иметь около 400 таких средств.

Кроме того, глава ОП Кирилл Буданов сообщил, что Украина уже применяет на фронте перехватчики, предназначенные для уничтожения российских реактивных беспилотников. В настоящее время специалисты работают над увеличением объемов их производства и усовершенствованием.