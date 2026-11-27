Военный держит дрон-перехватчик. Фото иллюстративное: 118 ОМБр

Украина расширяет арсенал средств противовоздушной обороны для борьбы с российскими беспилотниками. В частности, реактивные дроны-перехватчики уже проходят испытания в реальных боевых условиях. Украинские экипажи совместно с производителями работают над их усовершенствованием и повышением эффективности.

Об этом в эфире День.LIVE рассказал начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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Испытания реактивных дронов-перехватчиков

По словам Юрия Игната, Украина применяет все имеющиеся средства противовоздушной обороны для уничтожения российских беспилотников. Военные учитывают намерения противника, погодные условия, наличие зенитных комплексов и боеприпасов к ним. Помимо уже известных дронов-перехватчиков коптерного и самолетного типов, в Украине внедряются беспилотники с улучшенными характеристиками, в частности с увеличенной скоростью полета. Среди таких разработок есть и реактивные перехватчики.

"Реактивные БПЛА-перехватчики, которые сегодня также внедряются и проходят боевые испытания, проходят их в реальных боевых условиях, где наши лучшие полицейские экипажи совместно с производителями одновременно тестируют их и выявляют, что еще нужно доработать, как их улучшить", — рассказал Юрий Игнат.

Чем Украина сбивает беспилотники

Для борьбы с российскими дронами Украина продолжает задействовать мобильные огневые группы, зенитные самоходные установки Gepard, переносные зенитно-ракетные комплексы и другие средства малой противовоздушной обороны. Также для перехвата российских беспилотников задействуют тактическую авиацию. Юрий Игнат отметил результаты применения истребителей F-16 и Mirage в борьбе с воздушными целями, в частности с реактивными БПЛА.

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"Мы применяем абсолютно всё, что у нас есть, и в соответствии с тактической обстановкой в воздушном пространстве, которая складывается, с намерениями врага, с его стратегическими замыслами, с погодными условиями, с наличием сил и средств, которые у нас есть сегодня", — пояснил представитель Воздушных сил.

Новый зенитный комплекс

Юрий Игнат также рассказал о разработках, над которыми Украина работает совместно с международными партнерами. В частности, он напомнил о недавнем заявлении министра обороны о создании украинско-норвежского зенитного комплекса. Его особенностью станет возможность применения ракет украинского производства. Представитель Воздушных сил назвал создание такого комплекса серьёзным шагом. Вместе с тем Украина нуждается в увеличении поставок ракет для зенитных ракетных комплексов IRIS-T, NASAMS и Patriot.

Стоимость перехвата беспилотников

Одной из главных задач при разработке новых средств противовоздушной обороны Юрий Игнат назвал снижение стоимости перехвата воздушных целей. Он пояснил, что россияне применяют большое количество беспилотников, которые существенно различаются по стоимости. Поэтому украинские средства противодействия должны быть не только эффективными, но и экономически выгодными.

"Решение должно быть дешёвым и эффективным, то есть рациональным. Противник применяет много дронов, как дешевых, так и более дорогих, вплоть до реактивных, и необходимо, чтобы средство перехвата было дешевле средства атаки, тогда это нивелирует российские намерения, и они перестанут", — подчеркнул Юрий Игнат.

По его словам, россияне продолжают разрабатывать новые средства для обстрелов. В частности, противник уже применяет малые крылатые ракеты, которые называет FILIN. Поэтому Украина также должна постоянно совершенствовать имеющиеся средства противовоздушной обороны и внедрять новые разработки.

Что известно о перехватчиках

Ранее министр обороны Украины Евгений Хмара сообщил, что в Украине испытали четыре разработки для перехвата реактивных "шахедов". Все они уже прошли полевые испытания. По словам министра, главная задача заключается в усовершенствовании этих средств и увеличении объемов их производства до тысяч единиц.

Также президент Украины Владимир Зеленский сообщал о разработке нового поколения дронов-перехватчиков, которые должны противодействовать, в частности, реактивным беспилотникам россиян. Глава государства отметил, что Украина уже обеспечила необходимое финансирование этих разработок. Специалисты работают над ускорением испытаний.

Кроме того, руководитель Офиса президента Кирилл Буданов рассказал о первых результатах боевых испытаний новых дронов-перехватчиков. По его словам, опытные образцы уже успешно уничтожали российские беспилотники. В конце сентября Кирилл Буданов прогнозировал, что массовое применение таких перехватчиков может начаться в течение нескольких месяцев.