Головна Новини дня Рада викликала на засідання Умєрова та Свириденко

Рада викликала на засідання Умєрова та Свириденко


Дата публікації: 19 листопада 2025 12:16
Оновлено: 12:34
Свириденко та Умєров мають відзвітувати у Верховній Раді — рішення нардепів
Нардепи голосують. Фото: пресслужба ВРУ

Народні депутати викликали прем'єр-міністерку Юлію Свириденко та секретаря Ради національної безпеки та оборони Рустема Умєрова на засідання парламенту. "За" проголосували 200 та 155 парламентарів відповідно.

Про це стало відомо під час пленарного засідання Верховної Ради у середу, 19 листопада.

Читайте також:

Коли Свириденко та Умєров прийдуть до Ради

Згідно з рішенням, Свириденко викликали до Ради сьогодні на 13:00. Умєров ж зараз перебуває у відрядженні за кордоном.

Нагадаємо, сьогодні нардепи мали голосувати за відставку очільника Мін’юсту Германа Галущенка та міністерки енергетики Світлани Гринчук, які є фігурантами корупційної схеми в Енергоатомі.

18 листопада голосування не відбулося через те, що опозиція заблокувала трибуну парламенту з вимогою.

Сьогодні нардепи теж вийшли до трибуни, але вже з іншим проханням.

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
