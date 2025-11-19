Свириденко та Умєров мають відзвітувати у Верховній Раді — рішення нардепів

Нардепи голосують. Фото: пресслужба ВРУ

Народні депутати викликали прем'єр-міністерку Юлію Свириденко та секретаря Ради національної безпеки та оборони Рустема Умєрова на засідання парламенту. "За" проголосували 200 та 155 парламентарів відповідно.

Про це стало відомо під час пленарного засідання Верховної Ради у середу, 19 листопада.

Коли Свириденко та Умєров прийдуть до Ради

Згідно з рішенням, Свириденко викликали до Ради сьогодні на 13:00. Умєров ж зараз перебуває у відрядженні за кордоном.

Нагадаємо, сьогодні нардепи мали голосувати за відставку очільника Мін’юсту Германа Галущенка та міністерки енергетики Світлани Гринчук, які є фігурантами корупційної схеми в Енергоатомі.

18 листопада голосування не відбулося через те, що опозиція заблокувала трибуну парламенту з вимогою.

Сьогодні нардепи теж вийшли до трибуни, але вже з іншим проханням.