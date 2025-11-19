Звільнення міністрів — Нардепи від Європейської солідарності заблокували трибуну у Верховній Раді

Блокування трибуни. Фото: Ярослав Железняк / Telegram

Нардепи від "Європейської солідарності" заблокували трибуну у Верховній Раді. Вони вимагають звіту міністрів.

Про це стало відомо під час пленарного засідання парламенту у середу, 19 листопада.

Чому нардепи блокують трибуну

Зазначимо, що сьогодні нардепи мали б розглядати відставку очільника Мін’юсту Германа Галущенка та міністерки енергетики Світлани Гринчук.

Нардепи вимагають заслухати звіти прем’єра Юлії Свириденко, а також Галущенка та Гринчук перед розглядом їхніх відставок.

Зазначимо, що блокування трибуни франкцією розпочалося ще вчора. Спікер парламенту після цього завершив засідання. Тому вчора не було проголосовано жодного рішення.

Нагадаємо, що міністри Гринчук та Галущенко є фігурантами операції "Мідас". НАБУ встановило, що злочинну схему у сфері енергетики організував бізнесмен Тимур Міндіч.

Також ми писали, яку зарплату отримала Гринчук у жовтні.