Чому Рада не звільнила Галущенка та Гринчук 18 листопада

Верховна Рада сьогодні не голосувала за звільнення очільника Мін’юсту Германа Галущенка та міністерки енергетики Світлани Гринчук. Причина — частина нардепів заблокувала трибуну та президію парламенту.

Про це стало відомо під час пленарного засідання Ради у вівторок, 18 листопада.

У порядку денному на сьогодні було лише два питання — звільнення міністрів. Перед цим спікер Руслан Стефанчук надав слово для голів фракцій та груп, а також деякі фракції вимагали перерву з заміною на виступ.

Під час виступу представники Європейської солідарності заявили, що звільнити треба весь уряд, а не лише двох його представників. А також заблокували трибуну та президію.

Стефанчук оголосив перерву у засіданні. Таким чином на сьогодні пленарне засідання Ради завершилося.

Нагадаємо, що Гринчук та Галущенко є фігурантами операції "Мідас" — злочинної схеми у сфері енергетики, яку організував бізнесмен Тимур Міндіч.

Нардеп від "Батьківщини" Сергій Євтушок пояснив, які політичні наслідки можуть бути після корупційного скандалу в Енергоатомі.