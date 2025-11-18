Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Рада сьогодні не звільнила Галущенка та Гринчук — причина

Рада сьогодні не звільнила Галущенка та Гринчук — причина

Ua
Дата публікації: 18 листопада 2025 12:51
Оновлено: 13:04
Чому Рада не звільнила Галущенка та Гринчук 18 листопада
Термінова новина

Верховна Рада сьогодні не голосувала за звільнення очільника Мін’юсту Германа Галущенка та міністерки енергетики Світлани Гринчук. Причина — частина нардепів заблокувала трибуну та президію парламенту.

Про це стало відомо під час пленарного засідання Ради у вівторок, 18 листопада.

Реклама
Читайте також:

ЄС вимагає відставки уряду

У порядку денному на сьогодні було лише два питання — звільнення міністрів. Перед цим спікер Руслан Стефанчук надав слово для голів фракцій та груп, а також деякі фракції вимагали перерву з заміною на виступ.

Під час виступу представники Європейської солідарності заявили, що звільнити треба весь уряд, а не лише двох його представників. А також заблокували трибуну та президію.

Стефанчук оголосив перерву у засіданні. Таким чином на сьогодні пленарне засідання Ради завершилося.

Нагадаємо, що Гринчук та Галущенко є фігурантами операції "Мідас" — злочинної схеми у сфері енергетики, яку організував бізнесмен Тимур Міндіч. 

Нардеп від "Батьківщини" Сергій Євтушок пояснив, які політичні наслідки можуть бути після корупційного скандалу в Енергоатомі.

Верховна Рада Герман Галущенко Руслан Стефанчук звільнення Європейська Солідарність уряд Світлана Гринчук
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації