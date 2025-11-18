Видео
Главная Новости дня Рада сегодня не уволила Галущенко и Гринчук — причина

Рада сегодня не уволила Галущенко и Гринчук — причина

Дата публикации 18 ноября 2025 12:51
обновлено: 13:11
Почему Рада не уволила Галущенко и Гринчук 18 ноября
Блокирование трибуны и президиума. Фото: кадр из видео

Верховная Рада сегодня не голосовала за увольнение главы Минюста Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук. Причина — часть нардепов заблокировала трибуну и президиум парламента.

Об этом стало известно во время пленарного заседания Рады во вторник, 18 ноября.

В повестке дня на сегодня было только два вопроса — увольнение министров. Перед этим спикер Руслан Стефанчук предоставил слово для глав фракций и групп, а также некоторые фракции требовали перерыв с заменой на выступление.

Во время выступления представители Европейской солидарности заявили, что уволить надо все правительство, а не только двух его представителей. А также заблокировали трибуну и президиум.

Стефанчук объявил перерыв в заседании. Таким образом на сегодня пленарное заседание Рады завершилось.

Напомним, что Гринчук и Галущенко являются фигурантами операции "Мидас" — преступной схемы в сфере энергетики, которую организовал бизнесмен Тимур Миндич.

Нардеп от "Батькивщины" Сергей Евтушок объяснил, какие политические последствия могут быть после коррупционного скандала в Энергоатоме.

Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
