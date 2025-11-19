Свириденко и Умеров должны отчитаться в Верховной Раде — решение нардепов

Рада вызвала на заседание Умерова и Свириденко
Народные депутаты вызвали премьер-министра Юлию Свириденко и секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова на заседание парламента. "За" проголосовали 200 и 155 парламентариев соответственно.
Об этом стало известно во время пленарного заседания Верховной Рады в среду, 19 ноября.
Когда Свириденко и Умеров придут в Раду
Согласно решению, Свириденко вызвали в Раду сегодня на 13:00. Умеров же сейчас находится в командировке за границей.
Напомним, сегодня нардепы должны были голосовать за отставку главы Минюста Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук, которые являются фигурантами коррупционной схемы в Энергоатоме.
18 ноября голосование не состоялось из-за того, что оппозиция заблокировала трибуну парламента с требованием.
Сегодня нардепы тоже вышли к трибуне, но уже с другой просьбой.
