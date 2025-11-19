Свириденко и Умеров должны отчитаться в Верховной Раде — решение нардепов

Нардепы голосуют. Фото: пресс-служба ВРУ

Народные депутаты вызвали премьер-министра Юлию Свириденко и секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова на заседание парламента. "За" проголосовали 200 и 155 парламентариев соответственно.

Об этом стало известно во время пленарного заседания Верховной Рады в среду, 19 ноября.

Реклама

Читайте также:

Когда Свириденко и Умеров придут в Раду

Согласно решению, Свириденко вызвали в Раду сегодня на 13:00. Умеров же сейчас находится в командировке за границей.

Напомним, сегодня нардепы должны были голосовать за отставку главы Минюста Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук, которые являются фигурантами коррупционной схемы в Энергоатоме.

18 ноября голосование не состоялось из-за того, что оппозиция заблокировала трибуну парламента с требованием.

Сегодня нардепы тоже вышли к трибуне, но уже с другой просьбой.