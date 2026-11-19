Кароль Навроцький та Дональд Трамп. Фото: Білий дім

Президент Польщі Кароль Навроцький підготував для Дональда Трампа особливий подарунок до 80-річчя. Американський лідер отримав крісло, оздоблене бурштином. Про нього майже ніхто не знав: подарунок тримали в таємниці навіть від польського МЗС і частини працівників президентської адміністрації. Навроцький передав його під час святкування у США.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на RMF24 та TVN24.

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Таємний подарунок Трампу

Дональд Трамп отримав на 80-річчя незвичайне крісло, оздоблене бурштином. Подарунок виготовив польський майстер Луцян Мірта. Крісло стало другим презентом від президента Польщі Кароля Навроцького, однак його підготовку тривалий час тримали в таємниці. Навіть частина польських посадовців не знала про нього.

Крісло, яке подарували Трампу. Фото: Wydarzenia

Майстер Луцян Мірта вже мав досвід співпраці з президентською канцелярією. Раніше він виконував замовлення за часів президентства Анджея Дуди.

Що ще Навроцький подарував Трампу

Дональд Трамп відзначив 80-річчя у червні. Серед запрошених гостей був і Кароль Навроцький. Польський президент відвідав гала-вечір UFC Freedom 250 біля Білого дому, а також святковий банкет, організований американським лідером.

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Тоді керівник управління міжнародної політики президента Польщі Марчин Пшидач повідомив, що Навроцький передасть Трампу два подарунки.

Першою стала мармурова дошка від імені польського народу. Її планують розмістити на тріумфальній арці у Вашингтоні, яку мають спорудити до 250-ї річниці заснування США. Другим подарунком виявилося бурштинове крісло, про яке тривалий час нічого не було відомо. Під час зустрічі президенти також обговорювали питання безпеки та присутність американських військових у Польщі.

Військова співпраця США та Польщі

Дональд Трамп також заявляв про прогрес у створенні нової військової бази США у Польщі. 17 вересня американський президент назвав Кароля Навроцького своїм другом і пов'язав просування цього питання з його керівництвом. Трамп зазначив, що в разі реалізації плану місце розташування бази оголосять найближчим часом. Водночас остаточного рішення про її створення на той момент ще не було.

Як повідомляли Новини.LIVE, президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що Варшава й надалі підтримуватиме Україну у протистоянні російській агресії. За його словами, стратегічним інтересом Польщі є те, щоб Україна стримувала Росію якомога далі від польських кордонів.

Також Новини.LIVE писали, що Польща посилює охорону прикордонних переходів з Україною та зміцнює інфраструктуру Прикордонної служби. Військові облаштовують спостережно-охоронні пости в районах пунктів пропуску Дорогуськ, Медика та Корчова, використовуючи системи HESCO Bastion. Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що такі заходи пов’язані із загрозами безпеці Європи через дії Росії.