Кароль Навроцкий и Дональд Трамп. Фото: Белый дом

Президент Польши Кароль Навроцкий подготовил для Дональда Трампа особый подарок к 80-летию. Американский лидер получил кресло, украшенное янтарем. О нем почти никто не знал: подарок держали в секрете даже от польского МИД и части сотрудников президентской администрации. Навроцкий вручил его во время празднования в США.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на RMF24 и TVN24.

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Секретный подарок Трампу

Дональд Трамп получил к 80-летию необычное кресло, украшенное янтарем. Подарок изготовил польский мастер Луциан Мирта. Кресло стало вторым подарком от президента Польши Кароля Навроцкого, однако его подготовку долгое время держали в секрете. Даже часть польских чиновников не знала о нём.

Кресло, подаренное Трампу. Фото: Wydarzenia

Мастер Луцян Мирта уже имел опыт сотрудничества с президентской канцелярией. Ранее он выполнял заказы во время президентства Анджея Дуды.

Что ещё Навроцкий подарил Трампу

Дональд Трамп отметил 80-летие в июне. Среди приглашенных гостей был и Кароль Навроцкий. Польский президентпосетил гала-вечер UFC Freedom 250 возле Белого дома, а также праздничный банкет, организованный американским лидером.

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Тогда руководитель управления международной политики президента Польши Марчин Пшидач сообщил, что Навроцкий передаст Трампу два подарка.

Первым стал мраморный памятный щит от имени польского народа. Его планируют разместить на триумфальной арке в Вашингтоне, которую должны построить к 250-летию основания США. Вторым подарком оказалось янтарное кресло, о котором долгое время ничего не было известно. Во время встречи президенты также обсуждали вопросы безопасности и присутствие американских военных в Польше.

Военное сотрудничество США и Польши

Дональд Трамп также заявил о прогрессе в создании новой военной базы США в Польше. 17 сентября американский президент назвал Кароля Навроцкого своим другом и связал продвижение этого вопроса с его руководством. Трамп отметил, что в случае реализации плана место расположения базы объявят в ближайшее время. В то же время окончательного решения о её создании на тот момент ещё не было.

Как сообщали Новини.LIVE, президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что Варшава и в дальнейшем будет поддерживать Украину в противостоянии российской агрессии. По его словам, стратегический интерес Польши заключается в том, чтобы Украина сдерживала Россию как можно дальше от польских границ.

Также Новини.LIVE писали, что Польша усиливает охрану пограничных переходов с Украиной и укрепляет инфраструктуру Пограничной службы. Военные обустраивают наблюдательно-охранные посты в районах пунктов пропуска Дорогуск, Медика и Корчова, используя системы HESCO Bastion. Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что такие меры связаны с угрозами безопасности Европы из-за действий России.