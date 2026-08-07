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Головна Новини дня Навроцький назвав стратегічний інтерес Польщі щодо війни в Україні

Навроцький назвав стратегічний інтерес Польщі щодо війни в Україні

Ua ru
Дата публікації: 7 серпня 2026 18:59
Навроцький заявив, що Україна може розраховувати на допомогу Польщі у війні з Росією
Кароль Навроцький. Фото: radiolodz.pl

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що Варшава й надалі підтримуватиме Україну у протистоянні російській агресії. За його словами, стратегічним інтересом Польщі є те, щоб Україна стримувала Росію якомога далі від польських кордонів.

Про це Навроцький сказав під час мітингу з нагоди першої річниці свого президентства, передає Новини.LIVE.

Навроцький про підтримку України у війні

"Нехай б'ють там радянських загарбників... У цьому вони завжди можуть розраховувати на нашу допомогу, бо де б'ють москаля — там Польща допомагає, навіть не беручи безпосередньої участі у війні. Такий стратегічний інтерес Польщі."

Водночас польський президент наголосив, що Польща має й інший стратегічний інтерес. За його словами, він полягає в тому, щоб на території країни "не майоріли бандерівські прапори".

Таким чином Навроцький поєднав заяву про підтримку України у війні проти Росії з нагадуванням про власну позицію щодо історичних питань, які залишаються чутливими у польсько-українських відносинах.

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Як повідомляли Новини.LIVE, Кароль Навроцький під час заходів із вшанування жертв Волинської трагедії заявив, що червоно-чорний прапор Української повстанської армії має бути заборонений на території Польщі. Він також закликав Сейм ухвалити відповідне законодавче рішення.

Як повідомляли Новини.LIVE, Президент України Володимир Зеленський 8 липня провів зустріч із президентом Польщі Каролем Навроцьким. Переговори стали продовженням їхнього діалогу після саміту НАТО в Анкарі, а однією з головних тем стала подальша співпраця між Україною та Польщею.

Польща війна в Україні Кароль Навроцький
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія
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