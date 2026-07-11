Навроцький закликав заборонити прапор УПА в Польщі та зробив заяву про Волинську трагедію

Кароль Навроцький. Фото: radiolodz.pl

Президент Польщі Кароль Навроцький під час заходів із вшанування жертв Волинської трагедії у селі Радруж заявив, що червоно-чорний прапор Української повстанської армії має бути заборонений на території Польщі. Він також закликав польський парламент ухвалити відповідне законодавче рішення.

Про це пише RMF24, передає Новини.LIVE.

Президент Польщі зробив гучну заяву про прапор УПА

"Під цим червоно-чорним прапором, якого ми не хочемо бачити в Польщі, я зроблю все, щоб його не було в Польщі", — сказав Навроцький.

Польський президент також порівняв символіку УПА зі складовою ідеології нацистської Німеччини Blut und Boden ("Кров і земля"). Водночас історики не мають підтверджень, що червоно-чорний прапор ОУН має походження або зв'язок із цією ідеологією. Окремо Навроцький провів паралель між польськими жертвами Волинської трагедії та українськими дітьми, які нині гинуть від російських обстрілів.

"Смерть 14-річної Ядвіги Романик — це та сама смерть, яку сьогодні переживають 14-річні українці від рук бандитів Російської Федерації", — заявив він.

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Водночас міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш під час заходів на Волині зробив акцент на необхідності примирення між українським і польським народами. За його словами, майбутнє двох держав має будуватися на правді, пам'яті та взаємному прощенні. Він також закликав не допустити "спіралі ненависті" та зазначив, що приїхав "не для того, щоб роз’ятрювати рану, а щоб загоювати її".

"Потрібна правда, потрібна пам’ять, і потрібне пробачення", — наголосив польський міністр.

Як повідомляли Новини.LIVE, 8 липня Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Польщі Каролем Навроцьким. Серед головних тем переговорів були розвиток двосторонньої співпраці, підтримка України та безпекові питання.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Польщі правоохоронці затримали 36-річного громадянина України, якого підозрюють у погрозах на адресу президента Польщі Кароля Навроцького. Підставою для затримання став аудіозапис, який поширився в мережі, після чого слідчі відкрили кримінальне провадження.