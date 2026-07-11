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Навроцкий призвал законодательно запретить флаг УПА в Польше

Ua ru
Дата публикации 11 июля 2026 22:15
Навроцкий призвал запретить флаг УПА в Польше и выступил с заявлением о Волынской трагедии
Кароль Навроцкий. Фото: radiolodz.pl

Президент Польши Кароль Навроцкий в ходе мероприятий, посвященных памяти жертв Волынской трагедии в селе Радруж, заявил, что красно-черный флаг Украинской повстанческой армии должен быть запрещен на территории Польши. Он также призвал польский парламент принять соответствующее законодательное решение.

Об этом пишет RMF24, передает Новини.LIVE.

Президент Польши сделал громкое заявление о флаге УПА

"Под этим красно-черным флагом, которого мы не хотим видеть в Польше, я сделаю все, чтобы его не было в Польше", — сказал Навроцкий.

Польский президент также сравнил символику УПА с одной из составляющих идеологии нацистской Германии — "Blut und Boden" ("Кровь и земля"). В то же время у историков нет подтверждений того, что красно-черный флаг ОУН имеет происхождение или связь с этой идеологией. Отдельно Навроцкий провел параллель между польскими жертвами Волынской трагедии и украинскими детьми, которые сейчас гибнут от российских обстрелов.

"Смерть 14-летней Ядвиги Романик — это та самая смерть, которую сегодня переживают 14-летние украинцы от рук бандитов Российской Федерации", — заявил он.

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В то же время министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш во время мероприятий на Волыни сделал акцент на необходимости примирения между украинским и польским народами. По его словам, будущее двух государств должно строиться на правде, памяти и взаимном прощении. Он также призвал не допустить "спирали ненависти" и отметил, что приехал "не для того, чтобы раскрывать рану, а чтобы заживлять её".

"Нужна правда, нужна память и нужно прощение", — подчеркнул польский министр.

Как сообщали Новини.LIVE, 8 июля президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Польши Каролем Навроцким. Среди главных тем переговоров были развитие двустороннего сотрудничества, поддержка Украины и вопросы безопасности.

Как сообщали Новини.LIVE, в Польше правоохранители задержали 36-летнего гражданина Украины, которого подозревают в угрозах в адрес президента Польши Кароля Навроцкого. Основанием для задержания стала аудиозапись, которая распространилась в сети, после чего следователи возбудили уголовное дело.

Польша Украина Кароль Навроцкий
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория
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