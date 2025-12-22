Комітет виборців України заявив про провал підготовки до виборів

Бюлетень. Фото: УНІАН

Підготовка до повоєнних виборів в Україні фактично зірвана через відсутність системних рішень і зволікання з боку парламенту. Верховна Рада мала розпочати роботу над адаптацією виборчих процедур ще один-два роки тому, з огляду на нові реалії повномасштабної війни.

Таку оцінку в ефірі Ранок.LIVE озвучив голова правління Комітету виборців України Олексій Кошель.

Кошель звернув увагу на плутанину в розмежуванні повноважень між інституціями влади. На його переконання, президент не зобов’язаний і не повинен шукати консенсус із парламентом у питаннях виборчих процедур, так само як і не має права давати Верховній Раді доручення щодо підготовки законопроєктів.

"І він є суб'єктом законодавчої ініціативи, якщо він бере на себе відповідальність за ті чи інші речі, він подає законопроєкт, і ми нормально працюємо. І це не просто деталі, знаєте, я не придираюсь до дрібниць, це деталі, які свідчать про те, що в нас є серйозна, глибока управлінська криза, і в нас коліщатка цього механізму владного, вони не працюють так, як повинні працювати. І це призводить до дуже багатьох проблем, до затягування з прийняттям рішень, до провалів з військовими законопроєктами, про це можна говорити окремо годину", — пояснив Кошель.

Одним із найбільших викликів експерт назвав організацію голосування для українців за кордоном. За різними оцінками, за межами країни перебуває близько п’яти мільйонів виборців.

Водночас, наприклад, у Польщі, де проживає близько мільйона українських біженців, діє лише кілька виборчих дільниць. За таких умов переважна більшість громадян фізично не зможе реалізувати своє виборче право.

"Тобто 95% просто не зможуть проголосувати. Технічно, тому що є бар'єри, тому що мати має взяти за руку дитину, сісти на потяг, поїхати до Варшави за 300 км, відстояти день у принизливій черзі, заплатити за продукти, за готель, повернутись назад. Це кількасот євро. Це гроші, які українські біженці, очевидно, не мають зайвих коштів", — наголосив Кошель.

За словами голови правління Комітету виборців України, альтернативні механізми можна було напрацювати заздалегідь.

"Ми могли, до прикладу, розробити механізм голосування поштою, розробити, перевірити, опробувати, налагодити цей механізм і забути. Але цього не було зроблено, тому я вважаю, що підготовка на сьогодні провалена", — наголосив експерт.

