Главная Новости дня Повоенные выборы под угрозой — эксперт объяснил ошибки власти

Повоенные выборы под угрозой — эксперт объяснил ошибки власти

Дата публикации 22 декабря 2025 08:07
Комитет избирателей Украины заявил о провале подготовки к выборам
Бюллетень. Фото: УНИАН

Подготовка к послевоенным выборам в Украине фактически сорвана из-за отсутствия системных решений и промедления со стороны парламента. Верховная Рада должна была начать работу над адаптацией избирательных процедур еще один-два года назад, учитывая новые реалии полномасштабной войны.

Такую оценку в эфире Ранок.LIVE озвучил председатель правления Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

Председатель правления Комитета избирателей раскритиковал власть за бездействие

Кошель обратил внимание на путаницу в разграничении полномочий между институтами власти. По его убеждению, президент не обязан и не должен искать консенсус с парламентом в вопросах избирательных процедур, так же как и не имеет права давать Верховной Раде поручения по подготовке законопроектов.

"И он является субъектом законодательной инициативы, если он берет на себя ответственность за те или иные вещи, он подает законопроект, и мы нормально работаем. И это не просто детали, знаете, я не придираюсь к мелочам, это детали, которые свидетельствуют о том, что у нас есть серьезный, глубокий управленческий кризис, и у нас колесики этого механизма властного, они не работают так, как должны работать. И это приводит к очень многим проблемам, к затягиванию с принятием решений, к провалам с военными законопроектами, об этом можно говорить отдельно час", — пояснил Кошель.

Одним из самых больших вызовов эксперт назвал организацию голосования для украинцев за рубежом. По разным оценкам, за пределами страны находится около пяти миллионов избирателей.

В то же время, например, в Польше, где проживает около миллиона украинских беженцев, действует лишь несколько избирательных участков. При таких условиях подавляющее большинство граждан физически не сможет реализовать свое избирательное право.

"То есть 95% просто не смогут проголосовать. Технически, потому что есть барьеры, потому что мать должна взять за руку ребенка, сесть на поезд, поехать в Варшаву за 300 км, отстоять день в унизительной очереди, заплатить за продукты, за отель, вернуться обратно. Это несколько сотен евро. Это деньги, которые украинские беженцы, очевидно, не имеют лишних средств", — подчеркнул Кошель.

По словам председателя правления Комитета избирателей Украины, альтернативные механизмы можно было наработать заранее.

"Мы могли, к примеру, разработать механизм голосования по почте, разработать, проверить, опробовать, наладить этот механизм и забыть. Но этого не было сделано, поэтому я считаю, что подготовка на сегодня провалена", — подчеркнул эксперт.

Напомним, ранее Владимир Зеленский назвал условия при которых возможно провести выборы в Украине.

В то же время в ЦИК назвали реальные сроки при которых возможно провести подготовку к выборам.

Между тем в Польше заявили о готовности помощи Украине в проведении выборов, а Владимир Зеленский заявил, что МИД уже нарабатывает над созданием необходимой инфраструктуры за рубежом.

выборы украинцы голосование президент парламент
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
