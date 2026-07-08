Посилення бойової авіації та підготовка Drone Deal: Зеленський поговорив із Крістерссоном

Володимир Зеленський та Ульф Крістерссон. Фото: Володимир Зеленський / Х

Інна Буряк редактор стрічки новин

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном на полях саміту НАТО в Анкарі в середу, 8 липня. Політики торкнулися тем посилення української бойової авіації, підготовки оборонної угоди в сфері безпілотних технологій Drone Deal та зміцнення українськох ППО.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на Офіс Президента України.

Зустріч Зеленського та Крістерссона

"Під час зустрічі з Прем’єр-міністром Ульфом Крістерссоном обговорили посилення української бойової авіації та підготовку наших пілотів. Цього року маємо важливі домовленості зі Швецією у цьому напрямі, і це значно допоможе зміцнити нашу безпеку. Говорили і про роботу над підготовкою Drone Deal, захист нашого неба та потреби в антибалістиці", — зазначив президент.

В Офісі президента уточнили, що детальну увагу сторони приділили посиленню української бойової авіації: політики назвали надзвичайно важливою підписану в Києві угоду про закупівлю Україною шведських винищувачів Gripen E. Також Україна чекає на 16 Gripen C/D, які має передати Швеція на початку 2027 року в межах пакета військової допомоги. Зеленський та Крістерсоон торкнулися й теми пришвидшення навчання українських пілотів.

"Вдячний Швеції за всю підтримку, за участь у програмі PURL. Важливо, щоб Україна отримала весь запланований обсяг підтримки від партнерів на цей рік", — додай Зеленський в Х.

Скриншот допису Володимира Зеленського в Х

Новини.LIVE повідомляли, що Швеція оголосила про передачу Україні перших винищувачів Gripen в травні 2026 року. Також в Міноборони країни повідомили, що українські пілоти та технічний персонал вже опановують літаки модифікації C/D, які надійдуть з потужним ракетним арсеналом.

Як інформували Новини.LIVE, в Анкарі на полях саміту НАТО 8 дипня відбулась зустріч Володимира Зеленського і президента США Дональда Трампа. Обидві сторони оцінили її позитивно.