Міністр у справах ветеранів України Віталій Кім. Фото: Новини.LIVE

Понад 60% українських ветеранів негативно оцінюють роботу профільного міністерства. Більшість просто не знають про перелік послуг та гарантій, які вони можуть отримати від держави. Аби змінити ситуацію, відомство запускає масштабну цифровізацію послуг та створює "єдине вікно" для звернень.

Про це повідомив очільник Мінветерані Віталій Кім в інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Ясі Лепкій.

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Віталій Кім підтвердив невдоволення ветеранів

"Буде відкрита соціологія. На зараз більше 60% незадоволені роботою міністерства ветеранів. Ми якраз хочемо це розвернути і виміряти", — наголосив посадовець.

Аби налагодити ефективний зв'язок, міністерство готує до запуску великий окремий проєкт, який працюватиме за принципом "єдиного вікна" звернень. Йдеться про створення спеціального кол-центру, куди надходитимуть усі запити від ветеранів. Після фіксації звернення у базі профільний фахівець контактуватиме безпосередньо з військовим для супроводу та вирішення його питання.

"У нас буде година щодня по роз'ясненню на медіа, на телевізійних ресурсах, на радіо, для того, щоб ми пояснювали, що можливо робити, проблеми обговорювати, плани, перспективи і можливості", — розповів міністр.

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"Якраз вимірюватися має бути саме в кількості реалізованих проєктів, реалізованих запитів і кількістю жалоб, які є, скарги, які зараз надходять, ми теж їх аналізуємо", — пояснив Віталій Кім.

Головною перепоною, з якою найчастіше стикаються захисники, залишається складна бюрократія під час отримання послуг. Тому одним із пріоритетів відомства стала тотальна цифровізація процесів. Як приклад міністр навів можливість оформити посвідчення ветерана безпосередньо через державний застосунок "Дія". Завдяки цьому військовим більше не потрібно фізично їхати до Центрів надання адміністративних послуг.

Крім того, міністерство оптимізувало роботу з реєстрами обласних військових адміністрацій, додавши можливість їх оперативно відредагуватиє. Раніше внесення змін через логістичні перепони могло затягуватися на місяці.

"Тобто, ми цифровізуємо всі процеси зараз для того, щоб зменшити термін виконання задач, який нам ставить ветеран", — підсумував Віталій Кім.

Новини.LIVE інформували, що Мінветеранів розробляє навчальні програми для ветеранів, які через поранення або травми не можуть повернутися до колишньої роботи. Курси допоможуть захисникам опанувати затребувані цивільні спеціальності та швидше інтегруватися в активне життя.

Україна та Франція уклали десятирічну дорожню карту співпраці у сфері ветеранської політики на період 2026–2035 років. Документ передбачає запуск спільних програм медичної й психологічної реабілітації, працевлаштування українських військових, захист їхніх прав та взаємні проєкти зі вшанування пам'яті полеглих.

За підсумками перших 100 днів роботи нового керівництва Мінветеранів роботу отримали вже 1325 ветеранів, розширено програми житлової підтримки та запущено додаткові цифрові сервіси. Також анонсовано запуск Державної служби супроводу ветеранів і збільшення бюджетного фінансування ветеранських проєктів на 2027 рік.

Влада планує зробити лікування зубів безоплатним для бійців безпосередньо під час проходження служби. Головною перешкодою залишаються алгоритми МОЗ, які наразі не виокремлюють військовослужбовців у загальній системі медичних послуг, проте цей механізм обіцяють виправити.