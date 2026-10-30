Україна та Франція співпрацюватимуть у підтримці ветеранів: деталі від Кіма

Міністр у справах ветеранів України Віталій Кім. Фото: Мінветеранів

Україна та Франція узгодили план співпраці у сфері ветеранської політики на 2026–2035 роки. Документ у Парижі підписали міністр у справах ветеранів України Віталій Кім і міністр-делегат у справах ветеранів Франції Аліс Руфо. Дорожня карта передбачає спільні проєкти з реабілітації українських ветеранів, їхнього працевлаштування, захисту прав та вшанування пам’яті загиблих.

Про це повідомив Віталій Кім, передає Новини.LIVE.

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Допис Віталія Кіма. Фото: скриншот

Реабілітація та працевлаштування ветеранів: Кім підписав із Францією дорожню карту

За словами міністра, підписана дорожня карта визначає конкретні напрями роботи Міністерства у справах ветеранів України та Міністерства збройних сил і у справах ветеранів Франції на наступні десять років.

"Переходимо від загальних домовленостей до практичних кроків, які мають дати конкретний результат для українських ветеранів та їхніх родин", — наголосив Кім.

Україна та Франція підписують дорожню карту. Фото: Віталій Кім/Telegram

Серед напрямів співпраці — навчання українських медиків і психологів у Франції, стажування у військових шпиталях, розвиток сімейної та довготривалої реабілітації. Також передбачена підготовка тренерів для роботи з пораненими ветеранами, підтримка ветеранського бізнесу, сприяння працевлаштуванню та розвиток системи супроводу.

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Окремо Україна та Франція працюватимуть над обміном законодавчим досвідом, удосконаленням ветеранського законодавства і захистом прав родин загиблих. Ще один напрям стосується військових меморіалів, кладовищ і формування культури вшанування.

Кім також назвав три пріоритети української сторони: сімейну реабілітацію, реформу системи супроводу ветеранів і формування гідного образу українського ветерана в суспільстві.

За словами міністра, Аліс Руфо підтвердила зацікавленість Франції у практичній співпраці відповідно до українських пріоритетів. Французька сторона також готова сприяти залученню міжнародного фінансування для ветеранської політики.

"Для нас головне — конкретний результат для ветеранів та їхніх родин. Дякую Франції за партнерство. Підписання — це початок, далі — реалізація", — підсумував Кім.

Як писали Новини.LIVE, Міністерства у справах ветеранів, охорони здоров’я та оборони працюють над тим, щоб військовослужбовці могли безоплатно лікувати зуби ще під час проходження служби. За словами міністра у справах ветеранів Віталія Кіма, для цього планують оновити відповідний реєстр і запровадити додаткові стандарти медичної допомоги для військових та ветеранів.

Також Новини.LIVE повідомляли, що у 2027 році на забезпечення ветеранів житлом планують виділити 6,9 млрд гривень, що на 1,2 млрд гривень більше, ніж цьогоріч. За словами міністра у справах ветеранів Віталія Кіма, у 2026 році на цю програму передбачили 5,7 млрд гривень, що має забезпечити житлом близько двох тисяч сімей. Також міністр розповів про житлові ваучери номіналом 2 млн гривень і пільгову іпотеку за програмою "єОселя" зі ставкою 3% річних для ветеранів.