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Главная Новости дня Украина и Франция будут сотрудничать в поддержке ветеранов: подробности от Кима

Украина и Франция будут сотрудничать в поддержке ветеранов: подробности от Кима

Ua ru
30 октября 2026 15:11
Украина и Франция будут сотрудничать в области поддержки ветеранов: подробности от Кима Министерство по делам ветеранов
Министр по делам ветеранов Украины Виталий Ким. Фото: Минветеранов

Украина и Франция согласовали план сотрудничества в сфере ветеранской политики на 2026–2035 годы. Документ в Париже подписали министр по делам ветеранов Украины Виталий Ким и министр-делегат по делам ветеранов Франции Алис Руфо. "Дорожная карта" предусматривает совместные проекты по реабилитации украинских ветеранов, их трудоустройству, защите прав и чествованию памяти погибших.

Об этом сообщил Виталий Ким, передает Новини.LIVE.

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Сообщение Виталия Кима. Фото: скриншот

Реабилитация и трудоустройство ветеранов: Ким подписал с Францией "дорожную карту"

По словам министра, подписанная "дорожная карта" определяет конкретные направления работы Министерства по делам ветеранов Украины и Министерства вооруженных сил и по делам ветеранов Франции на следующие десять лет.

"Переходим от общих договоренностей к практическим шагам, которые должны дать конкретный результат для украинских ветеранов и их семей", — подчеркнул Ким.

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Украина и Франция подписывают "дорожную карту". Фото: Виталий Ким/Telegram

Среди направлений сотрудничества — обучение украинских медиков и психологов во Франции, стажировка в военных госпиталях, развитие семейной и долгосрочной реабилитации. Также предусмотрена подготовка тренеров для работы с ранеными ветеранами, поддержка ветеранского бизнеса, содействие трудоустройству и развитие системы сопровождения.

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Отдельно Украина и Франция будут работать над обменом законодательным опытом, совершенствованием ветеранского законодательства и защитой прав семей погибших. Еще одно направление касается военных мемориалов, кладбищ и формирования культуры почтения памяти.

Ким также назвал три приоритета украинской стороны: семейную реабилитацию, реформу системы сопровождения ветеранов и формирование достойного образа украинского ветерана в обществе.

По словам министра, Алис Руфо подтвердила заинтересованность Франции в практическом сотрудничестве в соответствии с украинскими приоритетами. Французская сторона также готова содействовать привлечению международного финансирования для ветеранской политики.

"Для нас главное — конкретный результат для ветеранов и их семей. Благодарю Францию за партнерство. Подписание — это начало, дальше — реализация", — подытожил Ким.

Как писали Новини.LIVE, министерства по делам ветеранов, здравоохранения и обороны работают над тем, чтобы военнослужащие могли бесплатно лечить зубы еще во время прохождения службы. По словам министра по делам ветеранов Виталия Кима, для этого планируется обновить соответствующий реестр и ввести дополнительные стандарты медицинской помощи для военных и ветеранов.

Также Новини.LIVE сообщали, что в 2027 году на обеспечение ветеранов жильем планируется выделить 6,9 млрд гривен, что на 1,2 млрд гривен больше, чем в этом году. По словам министра по делам ветеранов Виталия Кима, в 2026 году на эту программу предусмотрено 5,7 млрд гривен, что должно обеспечить жильем около двух тысяч семей. Также министр рассказал о жилищных ваучерах номиналом 2 млн гривен и льготной ипотеке по программе "еОселя" со ставкой 3% годовых для ветеранов.

Франция Украина ветераны Виталий Ким Минветеранов
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка

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