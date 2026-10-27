Министр по делам ветеранов Украины Виталий Ким. Фото: facebook.com/mva.gov.ua

Министр по делам ветеранов Украины Виталий Ким заявил, что государство работает над тем, чтобы военнослужащие имели возможность бесплатно лечить зубы ещё во время службы в Силах обороны Украины. Он пояснил, что в настоящее время проблема заключается в том, что Министерство здравоохранения рассматривает всех граждан одинаково, без выделения отдельного статуса военнослужащих или ветеранов в системе, однако эта ситуация будет решена.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Диана Шлыкова.

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Что сказал Ким о возможности бесплатного лечения для военных

"Когда обновленный реестр заработает, и системы будут учитывать особенности... мы планируем ввести дополнительные стандарты, которые будут оплачиваться с учетом того, что ты военный или ветеран", — сказал Ким.

Он добавил, что в настоящее время Минздрав и Министерство обороны работают над тем, чтобы ветераны могли пользоваться стоматологическими программами и помощью еще до увольнения со службы, а услуги Минобороны были интегрированы в ветеранские пространства.

"Это нужно начинать ещё в воинских частях. Ведь эту программу реализуют и воинские части, и Министерство по делам ветеранов. Мы должны объединить эту программу для того, чтобы пока ты служишь в армии, ты уже мог воспользоваться ею, чтобы вылечить зубы, чтобы не пришлось уходить из армии", — пояснил министр.

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Как сообщали Новини.LIVE, 26 октября Виталий Ким отчитался о результатах первых 100 дней работы своей команды в Министерстве по делам ветеранов Украины. Среди достижений он назвал трудоустройство 1325 ветеранов, запуск новых цифровых услуг и расширение жилищных программ.

Также мы писали, что, по словам Кима, в 2027 году на жилищные программы для ветеранов предусмотрено почти 7 млрд гривен. Кроме того, ведется работа по обеспечению жильем ветеранов со статусом ВПЛ и семей погибших военных.