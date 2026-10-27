Ким: военные смогут бесплатно лечить зубы еще во время службы
Министр по делам ветеранов Украины Виталий Ким заявил, что государство работает над тем, чтобы военнослужащие имели возможность бесплатно лечить зубы ещё во время службы в Силах обороны Украины. Он пояснил, что в настоящее время проблема заключается в том, что Министерство здравоохранения рассматривает всех граждан одинаково, без выделения отдельного статуса военнослужащих или ветеранов в системе, однако эта ситуация будет решена.
Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Диана Шлыкова.
Что сказал Ким о возможности бесплатного лечения для военных
"Когда обновленный реестр заработает, и системы будут учитывать особенности... мы планируем ввести дополнительные стандарты, которые будут оплачиваться с учетом того, что ты военный или ветеран", — сказал Ким.
Он добавил, что в настоящее время Минздрав и Министерство обороны работают над тем, чтобы ветераны могли пользоваться стоматологическими программами и помощью еще до увольнения со службы, а услуги Минобороны были интегрированы в ветеранские пространства.
"Это нужно начинать ещё в воинских частях. Ведь эту программу реализуют и воинские части, и Министерство по делам ветеранов. Мы должны объединить эту программу для того, чтобы пока ты служишь в армии, ты уже мог воспользоваться ею, чтобы вылечить зубы, чтобы не пришлось уходить из армии", — пояснил министр.
Как сообщали Новини.LIVE, 26 октября Виталий Ким отчитался о результатах первых 100 дней работы своей команды в Министерстве по делам ветеранов Украины. Среди достижений он назвал трудоустройство 1325 ветеранов, запуск новых цифровых услуг и расширение жилищных программ.
Также мы писали, что, по словам Кима, в 2027 году на жилищные программы для ветеранов предусмотрено почти 7 млрд гривен. Кроме того, ведется работа по обеспечению жильем ветеранов со статусом ВПЛ и семей погибших военных.