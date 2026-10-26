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Главная Новости дня Жилье, работа и выплаты: 100 дней обновленной команды Минветеранов

Жилье, работа и выплаты: 100 дней обновленной команды Минветеранов

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26 октября 2026 20:05
Ким подвел итоги 100 дней работы в Минветеранов и рассказал о своих планах
Министр по делам ветеранов Украины Виталий Ким с коллегами. Фото: Минветеранов

Министр по делам ветеранов Украины Виталий Ким представил результаты первых 100 дней работы своей команды, среди которых трудоустройство 1325 ветеранов, запуск новых цифровых услуг и расширение жилищных программ. Также глава Минветеранов назвал своих заместителей, распределил между ними направления работы и анонсировал создание Государственной службы сопровождения ветеранов и дополнительное финансирование ветеранской политики в 2027 году.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Министерство по делам ветеранов Украины.

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Виталий Ким
Министр Виталий Ким рассказал о достижениях команды. Фото: Минветеранов

Достижения Минветеранов за первые 100 дней

По информации министерства, в течение июля–октября по программе "Ветеран. Работа" трудоустроили 1325 ветеранов. Также в приложении "Дія" запустили возможность получать выписку из Реестра ветеранов без посещения ЦПАУ.

В 2026 году на жилищные компенсации предусмотрели 5,67 млрд грн для примерно 2150 человек с инвалидностью вследствие войны и семей погибших защитников. Дополнительно приняли решение о выделении 1 млрд грн, что позволит обеспечить жильем еще почти 380 ветеранов.

Правительство также продлило программу поддержки обучения детей защитников на 2026/2027 учебный год, направив дополнительные 320,8 млн грн.

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Среди других результатов — открытие государственного ветеранского пространства в Луцке, создание международного фонда поддержки ветеранов и привлечение финансирования от Канады, Бельгии и ПРООН.

Виталий Ким
Министр Виталий Ким. Фото: Минветеранов

Кто вошел в команду Виталия Кима

Во время презентации министр представил обновленную команду и распределение обязанностей.

Сергей Рекун занимает должность первого заместителя министра. Он отвечает за государственное сопровождение ветеранов, чествование и сохранение памяти.

Ольга Малярчук — заместитель министра, которая занимается социальным обеспечением, здоровьем, восстановлением и ветеранским спортом.

Юлия Кириллова — заместитель министра, ответственная за образование, предпринимательство и трудоустройство ветеранов.

Олег Шиманский — заместитель министра по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации. Координирует цифровые услуги и международное сотрудничество.

Руслан Приходько — заместитель министра по вопросам европейской интеграции. Отвечает за государственное сопровождение, социальное обеспечение и евроинтеграцию.

Олег Немчинов исполняет обязанности государственного секретаря Минветеранов.

Также планируется назначение еще одного заместителя министра, который будет отвечать за информационную политику и коммуникации с общественностью.

Какие изменения для ветеранов готовят в 2027 году

Следующим шагом станет создание Государственной службы сопровождения ветеранов, которая должна обеспечить единые стандарты поддержки и упростить получение государственных услуг.

В проекте бюджета на 2027 год предусмотрели дополнительные 3 млрд грн на ветеранскую политику. Финансирование Украинского ветеранского фонда планируют увеличить с 300 до 800 млн грн.

Также Минветеранов работает над созданием центров семейного восстановления и завершением первых двух очередей Национального военного мемориального кладбища до конца 2027 года.

По словам Кима, эффективность работы ведомства необходимо оценивать по тому, насколько проще ветеранам получать помощь, проходить реабилитацию, трудоустраиваться и возвращаться к гражданской жизни.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Кирилл Буданов призвал активнее привлекать украинских ветеранов к формированию будущего государства. По его словам, после возвращения к гражданской жизни военные должны получать возможности для реализации приобретенного опыта и потенциала. Глава ОП подчеркнул, что ветераны должны быть среди тех, кто будет определять дальнейшее развитие Украины.

Также Новини.LIVE писал, что в 2027 году на обеспечение ветеранов жильем планируют направить почти 7 млрд грн. Ким заявил, что программа предусматривает финансовую поддержку для приобретения собственного жилья. Помощь должна стать одним из направлений государственной политики по поддержке ветеранов и их семей.

ветераны жилье Виталий Ким правительство Минветеранов
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

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