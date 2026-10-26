Кім підбив підсумки 100 днів роботи у Мінветеранів та назвав свої плани

Міністр у справах ветеранів України Віталій Кім з колегами. Фото: Мінветеранів

Міністр у справах ветеранів України Віталій Кім представив результати перших 100 днів роботи своєї команди, серед яких працевлаштування 1325 ветеранів, запуск нових цифрових послуг та розширення житлових програм. Також очільник Мінветеранів назвав своїх заступників, розподілив між ними напрями роботи та анонсував створення Державної служби супроводу ветеранів і додаткове фінансування ветеранської політики у 2027 році.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Міністерство у справах ветеранів України.

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Міністр Віталій Кім розповів про досягнення команди. Фото: Мінветеранів

Досягнення Мінветеранів за перші 100 днів

За інформацією міністерства, протягом липня–жовтня за програмою "Ветеран. Робота" працевлаштували 1325 ветеранів. Також у застосунку "Дія" запустили можливість отримувати витяг із Реєстру ветеранів без відвідування ЦНАП.

У 2026 році на житлові компенсації передбачили 5,67 млрд грн для приблизно 2150 осіб з інвалідністю внаслідок війни та родин загиблих захисників. Додатково ухвалили рішення про виділення 1 млрд грн, що дозволить забезпечити житлом ще майже 380 ветеранів.

Уряд також продовжив програму підтримки навчання дітей захисників на 2026/2027 навчальний рік, спрямувавши додаткові 320,8 млн грн.

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Серед інших результатів — відкриття державного ветеранського простору в Луцьку, створення міжнародного фонду підтримки ветеранів та залучення фінансування від Канади, Бельгії й ПРООН.

Міністр Віталій Кім. Фото: Мінветеранів

Хто увійшов до команди Віталія Кіма

Під час презентації міністр представив оновлену команду та розподіл обов'язків.

Сергій Рекун обіймає посаду першого заступника міністра. Він відповідає за державний супровід ветеранів, вшанування та збереження пам'яті.

Ольга Малярчук — заступниця міністра, яка опікується соціальним забезпеченням, здоров'ям, відновленням і ветеранським спортом.

Юлія Кіріллова — заступниця міністра, відповідальна за освіту, підприємництво та працевлаштування ветеранів.

Олег Шиманський — заступник міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Координує цифрові послуги та міжнародне співробітництво.

Руслан Приходько — заступник міністра з питань європейської інтеграції. Відповідає за державний супровід, соціальне забезпечення та євроінтеграцію.

Олег Немчінов виконує обов'язки державного секретаря Мінветеранів.

Також планується призначення ще одного заступника міністра, який відповідатиме за інформаційну політику та комунікації з громадськістю.

Які зміни для ветеранів готують у 2027 році

Наступним кроком стане створення Державної служби супроводу ветеранів, яка має забезпечити єдині стандарти підтримки та спростити отримання державних послуг.

У проєкті бюджету на 2027 рік передбачили додаткові 3 млрд грн на ветеранську політику. Фінансування Українського ветеранського фонду планують збільшити з 300 до 800 млн грн.

Також Мінветеранів працює над створенням центрів сімейного відновлення та завершенням перших двох черг Національного військового меморіального кладовища до кінця 2027 року.

За словами Кіма, ефективність роботи відомства необхідно оцінювати за тим, наскільки простіше ветеранам отримувати допомогу, проходити реабілітацію, працевлаштовуватися та повертатися до цивільного життя.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що Кирило Буданов закликав активніше залучати українських ветеранів до формування майбутнього держави. За його словами, після повернення до цивільного життя військові мають отримувати можливості для реалізації набутого досвіду та потенціалу. Глава ОП наголосив, що ветерани повинні бути серед тих, хто визначатиме подальший розвиток України.

Також Новини.LIVE писав, що у 2027 році на забезпечення ветеранів житлом планують спрямувати майже 7 млрд грн. Кім заявив, що програма передбачає фінансову підтримку для придбання власного житла. Допомога має стати одним із напрямів державної політики з підтримки ветеранів та їхніх родин.