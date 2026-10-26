Керівник Офісу президента України Кирило Буданов. Фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official

В Україні планують розширити можливості ветеранів для участі в державному управлінні. Верховна Рада ухвалила законопроєкт про відновлення відкритих конкурсів на посади державної служби та в органах місцевого самоврядування. Документ передбачає пріоритетне право ветеранів на посади державної служби за рівних професійних компетентностей.

Про це заявив керівник Офісу Президента України Кирило Буданов у понеділок, 26 жовтня, інформує Новини.LIVE.

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Буданов про залучення ветеранів до державного управління

Кирило Буданов назвав ухвалення законопроєкту № 13478-1 важливим кроком до ширшої участі українських захисників і захисниць у державному управлінні. Він наголосив на значенні цього рішення для залучення ветеранів до роботи в державних інституціях:

"Це важливий крок до ширшого залучення наших захисників і захисниць до державного управління".

Керівник ОПУ також звернув увагу на досвід, який військові здобули в найскладніших умовах. За його словами, навички лідерства, відповідальності, управління та ухвалення рішень мають використовуватися для розвитку країни:

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"Українські ветерани мають унікальний досвід лідерства, відповідальності, управління та ухвалення рішень у найскладніших умовах. Цей досвід повинен працювати на розвиток держави".

Окремо Буданов наголосив на необхідності створити умови для професійної реалізації ветеранів у різних сферах. Ідеться про державні інституції, місцеве самоврядування, економіку та керівництво країною. Він підкреслив, що підтримка захисників має поєднуватися з можливостями для розвитку та участі в суспільному житті:

"Наше завдання — створити умови, за яких вони зможуть реалізувати свій потенціал у державних інституціях, місцевому самоврядуванні, економіці та загалом керівництві країною.

Ветеранська політика має поєднувати належний захист і підтримку з реальними можливостями для професійного розвитку та участі в житті держави".

На завершення керівник Офісу Президента підкреслив, що основою сильної держави є досвід, професіоналізм і відповідальність її громадян. Він наголосив на важливості того, щоб люди з відповідними компетентностями обіймали належні посади.

"Саме так формується сильна держава — через досвід, професіоналізм і відповідальність її громадян. Сильна держава — це сильні люди на правильних місцях. Рухаємося далі. Слава Україні!".

Скриншот заяви Буданова/Facebook

Новини.LIVE інформували, що у 2027 році на житлові програми для ветеранів в Україні передбачили 6,9 млрд грн, що на 1,2 млрд грн більше, ніж у 2026 році. Також вдалося врегулювати питання виплат для 76 ветеранів зі статусом ВПО, які раніше не потрапили до відповідних списків. Окремо опрацьовують забезпечення житлом сімей загиблих військових, відновлення житлових компенсацій та виплати за оренду помешкань.

Новини.LIVE повідомляли, що директорка Інституту демографії та досліджень якості життя Елла Лібанова наголосила, що Україні потрібно розвивати систему догляду за ветеранами, які повертаються з фронту з травмами. Через старіння населення та зростання потреби в таких послугах навантаження на систему догляду лише збільшуватиметься. Якщо не створити необхідних умов, жінкам доведеться відмовлятися від роботи, щоб доглядати за близькими.