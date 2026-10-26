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Главная Новости дня Буданов: ветераны должны быть среди тех, кто формирует будущее Украины

Буданов: ветераны должны быть среди тех, кто формирует будущее Украины

Ua ru
26 октября 2026 17:59
Буданов объяснил, как ветераны будут привлекаться к государственной службе facebook.com/kyrylo.budanov.official
Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов. Фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official

В Украине планируют расширить возможности ветеранов для участия в государственном управлении. Верховная Рада приняла законопроект о возобновлении открытых конкурсов на должности государственной службы и в органах местного самоуправления. Документ предусматривает приоритетное право ветеранов на должности государственной службы при равных профессиональных компетенциях.

Об этом заявил глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов в понедельник, 26 октября, сообщает Новини.LIVE.

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Буданов о привлечении ветеранов к государственному управлению

Кирилл Буданов назвал принятие законопроекта № 13478-1 важным шагом к более широкому участию украинских защитников и защитниц в государственном управлении. Он подчеркнул значение этого решения для привлечения ветеранов к работе в государственных учреждениях:

"Это важный шаг к более широкому привлечению наших защитников и защитниц к государственному управлению".

Глава ОПУ также обратил внимание на опыт, который военные приобрели в самых сложных условиях. По его словам, навыки лидерства, ответственности, управления и принятия решений должны использоваться для развития страны:

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"Украинские ветераны обладают уникальным опытом лидерства, ответственности, управления и принятия решений в самых сложных условиях. Этот опыт должен работать на развитие государства".

Отдельно Буданов подчеркнул необходимость создать условия для профессиональной реализации ветеранов в различных сферах. Речь идет о государственных институтах, местном самоуправлении, экономике и руководстве страной. Он подчеркнул, что поддержка защитников должна сочетаться с возможностями для развития и участия в общественной жизни:

"Наша задача — создать условия, при которых они смогут реализовать свой потенциал в государственных институтах, местном самоуправлении, экономике и в целом в руководстве страной.

Политика в отношении ветеранов должна сочетать надлежащую защиту и поддержку с реальными возможностями для профессионального развития и участия в жизни государства".

В заключение руководитель Офиса Президента подчеркнул, что основой сильного государства являются опыт, профессионализм и ответственность его граждан. Он отметил важность того, чтобы люди с соответствующими компетенциями занимали соответствующие должности.

"Именно так формируется сильное государство — благодаря опыту, профессионализму и ответственности его граждан. Сильное государство — это сильные люди на нужных местах. Двигаемся дальше. Слава Украине!".

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Скриншот заявления Буданова/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что в 2027 году на жилищные программы для ветеранов в Украине предусмотрено 6,9 млрд грн, что на 1,2 млрд грн больше, чем в 2026 году. Также удалось урегулировать вопрос выплат для 76 ветеранов со статусом ВПЛ, которые ранее не попали в соответствующие списки. Отдельно прорабатываются вопросы обеспечения жильем семей погибших военных, восстановления жилищных компенсаций и выплат за аренду жилья.

Новини.LIVE писали, что директор Института демографии и исследований качества жизни Элла Либанова подчеркнула, что Украине необходимо развивать систему ухода за ветеранами, возвращающимися с фронта с травмами. Из-за старения населения и роста потребности в таких услугах нагрузка на систему ухода будет только увеличиваться. Если не создать необходимых условий, женщинам придется отказываться от работы, чтобы ухаживать за близкими.

Офис президента Украина ветераны Кирилл Буданов Минветеранов
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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