Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов. Фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official

В Украине планируют расширить возможности ветеранов для участия в государственном управлении. Верховная Рада приняла законопроект о возобновлении открытых конкурсов на должности государственной службы и в органах местного самоуправления. Документ предусматривает приоритетное право ветеранов на должности государственной службы при равных профессиональных компетенциях.

Об этом заявил глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов в понедельник, 26 октября, сообщает Новини.LIVE.

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Буданов о привлечении ветеранов к государственному управлению

Кирилл Буданов назвал принятие законопроекта № 13478-1 важным шагом к более широкому участию украинских защитников и защитниц в государственном управлении. Он подчеркнул значение этого решения для привлечения ветеранов к работе в государственных учреждениях:

"Это важный шаг к более широкому привлечению наших защитников и защитниц к государственному управлению".

Глава ОПУ также обратил внимание на опыт, который военные приобрели в самых сложных условиях. По его словам, навыки лидерства, ответственности, управления и принятия решений должны использоваться для развития страны:

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"Украинские ветераны обладают уникальным опытом лидерства, ответственности, управления и принятия решений в самых сложных условиях. Этот опыт должен работать на развитие государства".

Отдельно Буданов подчеркнул необходимость создать условия для профессиональной реализации ветеранов в различных сферах. Речь идет о государственных институтах, местном самоуправлении, экономике и руководстве страной. Он подчеркнул, что поддержка защитников должна сочетаться с возможностями для развития и участия в общественной жизни:

"Наша задача — создать условия, при которых они смогут реализовать свой потенциал в государственных институтах, местном самоуправлении, экономике и в целом в руководстве страной.

Политика в отношении ветеранов должна сочетать надлежащую защиту и поддержку с реальными возможностями для профессионального развития и участия в жизни государства".

В заключение руководитель Офиса Президента подчеркнул, что основой сильного государства являются опыт, профессионализм и ответственность его граждан. Он отметил важность того, чтобы люди с соответствующими компетенциями занимали соответствующие должности.

"Именно так формируется сильное государство — благодаря опыту, профессионализму и ответственности его граждан. Сильное государство — это сильные люди на нужных местах. Двигаемся дальше. Слава Украине!".

Скриншот заявления Буданова/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что в 2027 году на жилищные программы для ветеранов в Украине предусмотрено 6,9 млрд грн, что на 1,2 млрд грн больше, чем в 2026 году. Также удалось урегулировать вопрос выплат для 76 ветеранов со статусом ВПЛ, которые ранее не попали в соответствующие списки. Отдельно прорабатываются вопросы обеспечения жильем семей погибших военных, восстановления жилищных компенсаций и выплат за аренду жилья.

Новини.LIVE писали, что директор Института демографии и исследований качества жизни Элла Либанова подчеркнула, что Украине необходимо развивать систему ухода за ветеранами, возвращающимися с фронта с травмами. Из-за старения населения и роста потребности в таких услугах нагрузка на систему ухода будет только увеличиваться. Если не создать необходимых условий, женщинам придется отказываться от работы, чтобы ухаживать за близкими.