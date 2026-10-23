Директор Института демографии Элла Либанова. Фото: Новини.LIVE

Директор Института демографии и исследований качества жизни Элла Либанова заявила, что Украине необходимо срочно развивать систему ухода за пожилыми людьми и ветеранами. Она пояснила, что в противном случае это грозит стране тем, что женщины в Украине будут вынуждены отказываться от работы.

Об этом демограф рассказала во время Украинского женского конгресса, передает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Что сказала Либанова о необходимости ухода за определенными категориями граждан

Элла Либанова рассказала, что несколько лет назад Клаудия Голдин получила Нобелевскую премию по экономике за свою работу, в которой четко было указано, почему женщины не выходят на рынок труда так, как хотелось бы. Она пояснила, что причина не в зарплате, а в том, что недостаточно развита сфера услуг и экономика ухода (тогдашнее исследование Либановой касалось не Украины).

В связи с этим демограф подчеркнула, что Украине необходимо развивать систему ухода, поскольку из-за старения населения и возвращения с фронта военных с травмами потребность в услугах по уходу будет только расти.

"Кто будет за ними ухаживать, если мы не развиваем сегодня экономику ухода? Женщина? А это означает, что эта образованная, квалифицированная, амбициозная женщина не выйдет на рынок труда и потом столкнется с проблемами в пенсионном возрасте, потому что пенсия у нее будет мизерной", — пояснила Либанова.

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Она также положительно оценила отмену законодательных ограничений на работу женщин в определенных отраслях, подчеркнув, что женщины должны самостоятельно выбирать профессию, а не зависеть от решений чиновников.

Как сообщали Новини.LIVE, недавно Элла Либанова заявила, что численность населения Украины сократилась до 28,5 млн человек, а за последний период страна потеряла около 2 млн человек. По её словам, основной причиной этого стала стремительная миграция граждан, а не их гибель.

Также мы писали, что, по мнению Либановой, Украина уже не сможет вернуть около 50–60 % украинцев, выехавших из страны из-за войны.