Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУЗаконSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Либанова: Украине нужно развивать систему ухода за ветеранами и пожилыми людьми

Либанова: Украине нужно развивать систему ухода за ветеранами и пожилыми людьми

Ua ru
23 октября 2026 01:55
Либанова призвала развивать систему ухода за пожилыми людьми и ветеранами Новини.LIVE
Директор Института демографии Элла Либанова. Фото: Новини.LIVE

Директор Института демографии и исследований качества жизни Элла Либанова заявила, что Украине необходимо срочно развивать систему ухода за пожилыми людьми и ветеранами. Она пояснила, что в противном случае это грозит стране тем, что женщины в Украине будут вынуждены отказываться от работы.

Об этом демограф рассказала во время Украинского женского конгресса, передает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Реклама

Что сказала Либанова о необходимости ухода за определенными категориями граждан

Элла Либанова рассказала, что несколько лет назад Клаудия Голдин получила Нобелевскую премию по экономике за свою работу, в которой четко было указано, почему женщины не выходят на рынок труда так, как хотелось бы. Она пояснила, что причина не в зарплате, а в том, что недостаточно развита сфера услуг и экономика ухода (тогдашнее исследование Либановой касалось не Украины).

В связи с этим демограф подчеркнула, что Украине необходимо развивать систему ухода, поскольку из-за старения населения и возвращения с фронта военных с травмами потребность в услугах по уходу будет только расти.

"Кто будет за ними ухаживать, если мы не развиваем сегодня экономику ухода? Женщина? А это означает, что эта образованная, квалифицированная, амбициозная женщина не выйдет на рынок труда и потом столкнется с проблемами в пенсионном возрасте, потому что пенсия у нее будет мизерной", — пояснила Либанова.

Читайте также:

Она также положительно оценила отмену законодательных ограничений на работу женщин в определенных отраслях, подчеркнув, что женщины должны самостоятельно выбирать профессию, а не зависеть от решений чиновников.

Как сообщали Новини.LIVE, недавно Элла Либанова заявила, что численность населения Украины сократилась до 28,5 млн человек, а за последний период страна потеряла около 2 млн человек. По её словам, основной причиной этого стала стремительная миграция граждан, а не их гибель.

Также мы писали, что, по мнению Либановой, Украина уже не сможет вернуть около 50–60 % украинцев, выехавших из страны из-за войны.

работа пенсионеры женщины ветераны Элла Либанова
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации