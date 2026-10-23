Директорка Інституту демографії Елла Лібанова. Фото: Новини.LIVE

Директорка Інституту демографії та досліджень якості життя Елла Лібанова заявила, що Україні потрібно терміново розвивати систему догляду за літніми людьми та ветеранами. Вона пояснила, що в іншому випадку це загрожує країни тим, що жінки в Україні будуть змушені відмовлялися від роботи.

Про це демографиня розповіла під час Українського жіночого конгресу, передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Що сказала Лібанова про необхідність догляду за певними категоріями громадян

Елла Лібанова розповіла, що кілька років назад отримала нобелівку з економіки Клаудія Гольдін за свою роботу, в якій чітко було вказано, чому жінки не виходять на ринок праці так, як хотілося б. Вона пояснила, що причина не в зарплаті, а в тому, що недостатньо розвинена сфера послуг та економіка догляду (тодішнє досліження Лібанової стосувалося не України).

У зв'язку з цим демографиня наголосила, що Україні треба розвивати систему догляду, оскільки через старіння населення та повернення з фронту військових із травмами потреба в послугах догляду лише зростатиме.

"Хто за ними буде доглядати, якщо ми не розвинемо сьогодні економіку догляду? Жінка? А це означає, що ця освічена, кваліфікована, амбітна жінка не вийде на ринок праці й матиме потім проблеми в пенсійному віці, тому що пенсія в неї буде мізерна", — пояснила Лібанова.

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Вона також позитивно оцінила скасування законодавчих обмежень на роботу жінок у певних галузях, наголосивши, що жінки повинні самостійно обирати професію, а не залежати від рішень чиновників.

Як повідомляли Новини.LIVE, нещодавно Елла Лібанова заявила, що чисельність населені України скоротилася до 28,5 млн осіб, а за останній період країна втратила близько 2 млн людей. За її словами, основною причиною цього стала стрімка міграція громадян, а не їх загибель.

Також ми писали, що на думку Лібанової, Україна вже не зможе близько 50-60% українців, які виїхали з країни через війну.