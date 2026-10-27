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Кім: військові зможуть безкоштовно лікувати зуби ще під час служби

Ua ru
27 жовтня 2026 00:12
Репортаж
Кім заявив, що воїни ЗСУ зможуть безкоштовно лікувати зуби під час служби facebook.com/mva.gov.ua
Міністр у справах ветеранів України Віталій Кім. Фото: facebook.com/mva.gov.ua

Міністр у справах ветеранів України Віталій Кім заявив, що держава працює над тим, щоб військові мали можливість безоплатно лікувати зуби ще під час служби у Силах оборони України. Він пояснив, що наразі проблема полягає в тому, що Міністерство охорони здоров'я бачить усіх громадян однаково, без окремого статус військових чи ветеранів у системі, однак цю ситуацію буде вирішено.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Діана Шликова.

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Що сказав Кім про можливість безоплатного лікування для військових

"Коли оновлений реєстр буде працювати, і системи будуть бачити особливості... ми плануємо створювати додаткові стандарти, які будуть доплачені через те, що ти військовий чи ветеран", — сказав Кім.

Він додав, що наразі МОЗ та Міністерство оборони працює над тим, щоб ветерани могли користуватися дентальними програмами та допомогою ще до звільнення зі служби, а сервіси Міноборони були інтегровані у ветеранські простори.

"Це треба починати ще в військових частинах. Бо і військові частини реалізовують цю програму, і Міністерство ветеранів. Ми маємо поєднати цю програму для того, щоб поки ти служиш в армії, ти вже міг скористатися цим, щоб полікувати зуби, щоб не довелося виходити з армії", — пояснив міністр.

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Як повідомляли Новини.LIVE, 26 жовтня Віталій Кім відзвітував про результати перших 100 днів роботи своєї команди у Міністерстві у справах ветеранів України. Серед досягнень він назвав працевлаштування 1325 ветеранів, запуск нових цифрових послуг та розширення житлових програм.

Також ми писали, що за словами Кіма, у 2027 році на житлові програми для ветеранів передбачено майже 7 млрд гривень. Також ведеться робота щодо забезпечення житлом ветеранів зі статусом ВПО та сімей загиблих військових.

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Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард

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