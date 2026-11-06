Министр по делам ветеранов Украины Виталий Ким. Фото: Новини.LIVE

Более 60 % украинских ветеранов негативно оценивают работу профильного министерства. Большинство просто не знают о перечне услуг и гарантий, которые они могут получить от государства. Чтобы изменить ситуацию, ведомство запускает масштабную цифровизацию услуг и создает «единое окно» для обращений.

Об этом сообщил глава Минветеранов Виталий Ким в интервью журналистке Новини.LIVE Ясе Лепкой.

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Виталий Ким подтвердил недовольство ветеранов

"Будет проведено социологическое исследование. На данный момент более 60% недовольны работой Министерства по делам ветеранов. Мы как раз хотим это проанализировать и оценить", — подчеркнул чиновник.

Чтобы наладить эффективную связь, министерство готовит к запуску крупный отдельный проект, который будет работать по принципу «единого окна» обращений. Речь идет о создании специального колл-центра, куда будут поступать все запросы от ветеранов. После регистрации обращения в базе данных профильный специалист будет связываться напрямую с военнослужащим для сопровождения и решения его вопроса.

"У нас будет ежедневно час для разъяснений в СМИ, на телевизионных ресурсах, на радио, чтобы мы объясняли, что можно делать, обсуждали проблемы, планы, перспективы и возможности", — рассказал министр.

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Эффективность новых инструментов планируется оценивать по четким показателям.

"Именно количество реализованных проектов, обработанных запросов и количество имеющихся жалоб, которые сейчас поступают, — мы их тоже анализируем, — должно служить показателем эффективности", — пояснил Виталий Ким.

Главным препятствием, с которым чаще всего сталкиваются защитники, остается сложная бюрократия при получении услуг. Поэтому одним из приоритетов ведомства стала тотальная цифровизация процессов. В качестве примера министр привёл возможность оформить удостоверение ветерана непосредственно через государственное приложение "Дія". Благодаря этому военным больше не нужно физически ехать в центры предоставления административных услуг.

Кроме того, министерство оптимизировало работу с реестрами областных военных администраций, добавив возможность их оперативного редактирования. Ранее внесение изменений из-за логистических препятствий могло затягиваться на месяцы.

"То есть мы сейчас цифровизируем все процессы для того, чтобы сократить срок выполнения задач, которые перед нами ставит ветеран", — подытожил Виталий Ким.

Новини.LIVE сообщали, что Минветеранов разрабатывает учебные программы для ветеранов, которые из-за ранений или травм не могут вернуться к прежней работе. Курсы помогут защитникам освоить востребованные гражданские специальности и быстрее интегрироваться в активную жизнь.

Украина и Франция заключили десятилетнюю «дорожную карту» сотрудничества в сфере ветеранской политики на период 2026–2035 годов. Документ предусматривает запуск совместных программ медицинской и психологической реабилитации, трудоустройство украинских военных, защиту их прав и совместные проекты по чествованию памяти павших.

По итогам первых 100 дней работы нового руководства Минветеранов работу получили уже 1325 ветеранов, расширены программы жилищной поддержки и запущены дополнительные цифровые сервисы. Также анонсирован запуск Государственной службы сопровождения ветеранов и увеличение бюджетного финансирования ветеранских проектов на 2027 год.

Власти планируют сделать лечение зубов бесплатным для бойцов непосредственно во время прохождения службы. Главным препятствием остаются алгоритмы Минздрава, которые пока не выделяют военнослужащих в общей системе медицинских услуг, однако этот механизм обещают исправить.