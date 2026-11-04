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Головна Новини дня Перенавчання ветеранів: Кім розповів про нові державні програми

Перенавчання ветеранів: Кім розповів про нові державні програми

Ua ru
4 листопада 2026 23:55
Ексклюзив
Перенавчання ветеранів: Віталій Кім анонсував нові програми підтримки t.me/MinveteranivUA
Міністр у справах ветеранів Віталій Кім. Фото: t.me/MinveteranivUA

Міністр у справах ветеранів Віталій Кім повідомив, що для ветеранів, які не зможуть повернутися до попередньої професії, готують програми перенавчання. За його словами, вони зможуть опанувати нові професії та повернутися до активного життя.

Про це Віталій Кім сказав в інтервʼю журналістці Новини.LIVE Ясі Лепкій.

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Перенавчання ветеранів

"Ми готуємо дуже велику кількість програм для того, щоб перенавчати. Наші ветерани дуже активні. Для них немає обмежень. Вони не хочуть, щоб їх жаліли. Вони хочуть бути активними, корисними, повноцінними, якими вони і є в суспільстві", — зазначив Кім.

За його словами, наразі для них відкривають широкі можливості. Кім наголосив, що завданням є те, аби ветеран міг мати доступ до послуг скрізь.

Зокрема, доступ до програм перенавчання та підтримки необхідно забезпечити не лише мешканцям великих міст, а й жителям невеликих прифронтових громад, у яких відсутні ЦНАПи та громадські організації.

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"Наше завдання — створити єдину систему, щоб усі мали можливості доступу до цих послуг", — заявив міністр.

За його словами, ветерани з інвалідністю активно займаються спортом, започатковують власну справу, засновують громадські організації та підтримують інших.

Як писали Новини.LIVE, Кім розповів про результати робочої поїздки до Франції. Під час візиту він разом із командою приділив основну увагу практичним аспектам ветеранської політики.

Крім того, Кім повідомив, що держава працює над запровадженням можливості безоплатного стоматологічного лікування для військовослужбовців ще під час проходження служби у Силах оборони України. 

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Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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