Міністр у справах ветеранів України Віталій Кім. Фото: t.me/VitaliiKimOfficial

Міністр у справах ветеранів України Віталій Кім повідомив деталі робочого візиту до Франції. Зокрема, він разом з командою зосередилися на практичних питанням ветеранської політики. Йдеться про реабілітацію, простори, працевлаштування та підготовку фахівців.

Про це Віталій Кім повідомив у соцмережах у понеділок, 2 листопада, передає Новини.LIVE.

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Візит Віталія Кіма до Франції

"Під час робочого візиту до Франції разом з командою зосередилися на практичних питаннях ветеранської політики. Як допомогти ветеранам відновитися після поранень, повернутися до роботи, отримати необхідну підтримку, а фахівцям — нові знання та досвід", — зазначив Кім.

Робочий візит Віталія Кіма до Франції. Фото: t.me/VitaliiKimOfficial

А із директоркою з прав людини Ради Європи Клер Овей була розмова про підготовку цивільних психологів до роботи із військовими та ветеранами, зокрема через навчальні програми у Франції. Також серед тем були:

працевлаштування ветеранів;

інструменти для роботодавців;

протидія стереотипам про військових, які, зокрема, поширює Росія.

Під час зустрічі з генеральним директором Expertise France Жеремі Пелле обговорили можливості співпраці у сфері ветеранської політики. Зокрема, йшлося про створення пілотної мережі державних ветеранських просторів, розвиток програм фізичного та психологічного відновлення, підготовку профільних фахівців, сприяння працевлаштуванню ветеранів і підтримку їхнього бізнесу.

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Візит Кіма до Франції. Фото: t.me/VitaliiKimOfficial

Окрему увагу приділили залученню ветеранів до відбудови України та розвитку територіальних громад, а також реалізації спільних проєктів зі збереження пам’яті.

Під час розмови з міністром-делегатом при міністрі Європи та закордонних справ Франції Бенжаменом Аддадом порушили питання участі Європейського Союзу та інших країн-партнерів у реалізації ветеранських ініціатив. Зокрема, йшлося про співпрацю в межах домовленостей між Україною та Францією.

Крім того, була зустріч з українськими військовими, які лікуються у Франції. Захисники розповіли про умови, виплати, проходження ВЛК та проблеми, які виникають під час тривалого відновлення. Кім наголосив, що разом із Міністерством оборони триває робота над спрощенням процедур для військовослужбовців, лікування яких триває понад рік.

"У Парижі відвідали Національний центр лікування та реабілітації поранених військових і ветеранів (Institution nationale des Invalides, INI). Установа понад 350 років опікується пораненими військовими. Ознайомилися з комплексною реабілітацією, довготривалим доглядом, розробкою та тестуванням протезів", — розповів міністр у справах ветеранів.

У межах домовленостей між Україною та Францією передбачено можливість стажування українських медиків в INI. Крім того, сторони розглядають досвід Франції у сфері довічного догляду за людьми, які зазнали тяжких поранень.

"Усі ці напрями важливі для України. Нам потрібні фахівці, які вміють працювати з наслідками війни, сильна система реабілітації, доступні ветеранські простори та реальні можливості для працевлаштування. І дуже важливо, щоб люди, які отримали тяжкі поранення, не залишалися один на один із проблемами після лікування", — заявив Кім.

Він подякував партнерам за співпрацю. За його словами, продовжується робота над тим, аби домовленості перетворювалися на конкретні рішення для наших ветеранів та воїнів.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Віталія Кіма, Україна та Франція домовилися про довгострокове партнерство у сфері ветеранської політики на 2026–2035 роки. Відповідну дорожню карту підписали в Парижі.

Крім того, Кім повідомив, що уряд опрацьовує механізм, який дозволить військовослужбовцям безоплатно отримувати стоматологічну допомогу ще під час проходження служби в Силах оборони.