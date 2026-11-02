Министр по делам ветеранов Украины Виталий Ким. Фото: t.me/VitaliiKimOfficial

Министр по делам ветеранов Украины Виталий Ким рассказал о подробностях рабочего визита во Францию. В частности, он вместе с командой уделил особое внимание практическим вопросам ветеранской политики. Речь идет о реабилитации, помещениях, трудоустройстве и подготовке специалистов.

Об этом Виталий Ким сообщил в соцсетях в понедельник, 2 ноября, передает Новини.LIVE.

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Визит Виталия Кима во Францию

"Во время рабочего визита во Францию вместе с командой мы сосредоточились на практических вопросах ветеранской политики. Как помочь ветеранам восстановиться после ранений, вернуться к работе, получить необходимую поддержку, а специалистам — новые знания и опыт", — отметил Ким.

Рабочий визит Виталия Кима во Францию. Фото: t.me/VitaliiKimOfficial

А с директором по правам человека Совета Европы Клер Овей состоялся разговор о подготовке гражданских психологов к работе с военными и ветеранами, в частности через учебные программы во Франции. Также среди тем были:

трудоустройство ветеранов;

инструменты для работодателей;

противодействие стереотипам о военных, которые, в частности, распространяет Россия.

Во время встречи с генеральным директором Expertise France Жереми Пелле обсудили возможности сотрудничества в сфере ветеранской политики. В частности, речь шла о создании пилотной сети государственных ветеранских центров, развитии программ физического и психологического восстановления, подготовке профильных специалистов, содействии трудоустройству ветеранов и поддержке их бизнеса.

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Визит Кима во Францию. Фото: t.me/VitaliiKimOfficial

Особое внимание уделили привлечению ветеранов к восстановлению Украины и развитию территориальных общин, а также реализации совместных проектов по сохранению памяти.

В ходе беседы с министром-делегатом при министре Европы и иностранных дел Франции Бенжаменом Аддадом был затронут вопрос об участии Европейского Союза и других стран-партнеров в реализации ветеранских инициатив. В частности, речь шла о сотрудничестве в рамках договоренностей между Украиной и Францией.

Кроме того, состоялась встреча с украинскими военными, проходящими лечение во Франции. Защитники рассказали об условиях, выплатах, прохождении ВЛК и проблемах, возникающих в ходе длительного восстановления. Ким подчеркнул, что совместно с Министерством обороны продолжается работа над упрощением процедур для военнослужащих, лечение которых длится более года.

"В Париже посетили Национальный центр лечения и реабилитации раненых военных и ветеранов (Institution nationale des Invalides, INI). Учреждение более 350 лет занимается ранеными военными. Ознакомились с комплексной реабилитацией, долгосрочным уходом, разработкой и тестированием протезов", — рассказал министр по делам ветеранов.

В рамках договоренностей между Украиной и Францией предусмотрена возможность стажировки украинских медиков в INI. Кроме того, стороны изучают опыт Франции в сфере пожизненного ухода за людьми, получившими тяжелые ранения.

"Все эти направления важны для Украины. Нам нужны специалисты, умеющие работать с последствиями войны, сильная система реабилитации, доступные пространства для ветеранов и реальные возможности для трудоустройства. И очень важно, чтобы люди, получившие тяжелые ранения, не оставались один на один с проблемами после лечения", — заявил Ким.

Он поблагодарил партнеров за сотрудничество. По его словам, продолжается работа над тем, чтобы договоренности превращались в конкретные решения для наших ветеранов и воинов.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Виталия Кима, Украина и Франция договорились о долгосрочном партнерстве в сфере ветеранской политики на 2026–2035 годы. Соответствующую дорожную карту подписали в Париже.

Кроме того, Ким сообщил, что правительство разрабатывает механизм, который позволит военнослужащим бесплатно получать стоматологическую помощь еще во время прохождения службы в Силах обороны.