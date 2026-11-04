Министр по делам ветеранов Виталий Ким. Фото: t.me/MinveteranivUA

Министр по делам ветеранов Виталий Ким сообщил, что для ветеранов, которые не смогут вернуться к прежней профессии, готовятся программы переобучения. По его словам, они смогут освоить новые профессии и вернуться к активной жизни.

Об этом Виталий Ким рассказал в интервью журналистке Новини.LIVE Ясе Лепкий.

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Переобучение ветеранов

"Мы готовим очень большое количество программ для переобучения. Наши ветераны очень активны. Для них нет ограничений. Они не хотят, чтобы их жалели. Они хотят быть активными, полезными, полноценными, какими они и являются в обществе", — отметил Ким.

По его словам, сейчас для них открываются широкие возможности. Ким подчеркнул, что задача состоит в том, чтобы ветеран мог иметь доступ к услугам везде.

В частности, доступ к программам переобучения и поддержки необходимо обеспечить не только жителям крупных городов, но и жителям небольших прифронтовых общин, в которых отсутствуют ЦПАУ и общественные организации.

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"Наша задача — создать единую систему, чтобы у всех были возможности доступа к этим услугам", — заявил министр.

По его словам, ветераны с инвалидностью активно занимаются спортом, открывают собственное дело, создают общественные организации и поддерживают других.

Как писали Новини.LIVE, Ким рассказал о результатах рабочей поездки во Францию. Во время визита он вместе с командой уделил основное внимание практическим аспектам ветеранской политики.

Кроме того, Ким сообщил, что государство работает над введением возможности бесплатного стоматологического лечения для военнослужащих еще во время прохождения службы в Силах обороны Украины.