Польщі не вигідно сваритися з Україною: експерт назвав нюанс

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск слухає президента Кароля Навроцького. Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Анастасія Постоєнко Редактор стрічки новин

На думку економіста Олега Пендзина, нинішнє загострення відносин між Україною та Польщею є лише тимчасовим передвиборчим інструментом польських політиків, хоча на практиці українська логістика вже зазнає збитків через двомісячне блокування вантажівок "Укрпошти" на кордоні. Бажання заробити на повоєнній відбудові України та отримати фінансування від Євросоюзу стримає Польщу від розриву стратегічних зв'язків із Києвом.

Таку думку Олег Пендзин висловив в ексклюзивному інтерв'ю для Новини.LIVE.

Польща хоче брати участь у відбудові України після війни

Олег Пендзин під час інтерв'ю для Новини.LIVE закликав не сприймати сусідню державу як глобальну економічну загрозу для нашого експорту. На його думку, проблема штучно підігрівається заради електорату.

"Дивіться, давайте ми не будемо демонізувати поляків. Абсолютно. Так. Польща є великим другом України, направду", — підкреслив аналітик.

Він пояснює, що антиукраїнська риторика зараз просто вигідна певним кандидатам у Польщі.

"Польський політикум є дуже, ну, направду поляризований. Там є, дійсно, достатньо великий прошарок польського суспільства, який прив'язаний до аграрного сектору, який не хоче української аграрної продукції, і який є на сьогоднішній момент, по суті, оцією соціальною базою отих політиків, які сьогодні загострюють стосунки. Особливо напередодні виборів, які мають визначити прізвище нового прем'єр-міністра Польщі.Все це видається більше політичними технологіями, де за рахунок загострення стосунків з Україною хтось хоче отримати внутрішню польську політичну перемогу", — пояснив Олег Пендзин.

Порпри усе, розрив стратегічних зв'язків між державами є неможливим, як наголошує Олег Пендзин, адже Варшава має величезні фінансові амбіції щодо нашої країни.

"Але треба розуміти наступне. Поляки дуже сильно зацікавлені в участі у відновленні України", — наголошує експерт.

Він впевнений, що компроміс імовірно знайдуть уже під час майбутньої міжнародної конференції у Гданську.

"Оця конференція в Гданську, я думаю, що вона пройде достатньо спокійно, в незалежності від всіх політичних оцих гойдалок", — прогнозує Пендзинж.

Він нагадує, що на цьому заході Польща виступає переважно в ролі приймаючої сторони, тоді як ключовими учасниками процесу будуть Брюссель, десятки інших держав та представники великого бізнесу.

"І в інтересах поляків максимально забезпечити, щоб не бути позбавлені європейських грошей для відновлення України. Тому що треба розуміти, що це для них достатньо велика можливість заробити", — резюмує економіст.

Заради цих майбутніх прибутків польські політики обов'язково спробують згладити всі створені ними ж конфлікти.

"Тому в даній ситуації ми з вами точно побачимо в Гданську пошуки активного примирення, знаходження якихось методів, щоб зняти гострунту", — переконаний Пендзин.

Новини.LIVE висвітлювали загострення дипломатичних відносин між Україною та Польщею. Приводом став указ Володимира Зеленського, який на прохання самих бійців ССО затвердив присвоєння військовій частині імені Героїв УПА. Польський президент Кароль Навроцький розцінив це як особисту образу та позбавив українського колегу Ордена Білого Орла.

Зеленський назвав дії Навроцького передвиборчим інструментом у внутрішній політичній боротьбі в Польщі перед кампанією 2027 року і 20 червня 2026 року демонстративно повернув орден Варшаві через "Нову пошту". Український президент підкреслив іронічність ситуації, зазначивши, що Київ не тримається за відзнаку, яка також належала Катерині II та Беніто Муссоліні. Українську позицію солідарно підкріпили Андрій Сибіга, Ігор Жовква та Кирило Буданов, які також повернули свої польські нагороди на знак протесту проти недружнього акту союзника.

Також канцелярія президента Польщі виступила з офіційним роз'ясненням, чому орденом досі володіють суперечливі історичні постаті, які вели антипольську політику. Посадовиця Агнешка Єнджак заявила, що норми польського права не дозволяють забирати ордени у померлих осіб, тому імена Катерини II та Муссоліні юридично не можуть бути вилучені з реєстрів.