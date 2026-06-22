Демченко пояснив причини повернення вантажів "Укрпошти" з Польщі

Андрій Демченко. Фото: ДПСУ

Вантажівки "Укрпошти" повертають назад з Польщі. Причиною є проблеми з митним оформленням на польській стороні.

Про це в ефірі День.LIVE повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає Новини.LIVE.

Яка причина повернення вантажівок

За словами Демченка, на території України автівки проходять прикордонний і митний контроль у штатному режимі, без затримок і додаткових ускладнень. Українські служби не фіксують проблем під час оформлення таких вантажів.

"По території України як прикордонний, так і митний контроль автівки, які здійснюють перевезення від "Укрпошти", проходять", — зазначив Демченко.

Водночас він пояснив, що труднощі виникають уже після перетину українсько-польського кордону. Саме на польській стороні, за його словами, виникають питання під час митного оформлення, які унеможливлюють подальший рух частини транспорту.

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У результаті окремі вантажівки, не завершивши процедури оформлення, змушені повертатися на територію України. Це, як зазначив речник ДПСУ, створює додаткові логістичні ускладнення для перевізника.

Демченко наголосив, що для врегулювання ситуації потрібні офіційні роз’яснення з боку польських компетентних органів, а також узгодження процедур між сторонами, щоб уникнути подібних випадків у майбутньому.

Як повідомляли Новини.LIVE, гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський заявив, що польська митниця вже близько двох місяців блокує автомобілі компанії на кордоні. За його словами, через ці обмеження "Укрпошта" змушена змінювати логістичні маршрути та доставляти посилки в об’їзд через інші країни.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Державна митна служба України з 8 червня запускає новий етап пілотного проєкту з перевірки митних декларацій на ввезення вживаних автомобілів. Ініціатива стосується авто, які імпортуються з-за кордону, зокрема із застосуванням пільгових умов торгівлі. Під посилену перевірку потраплятиме приблизно 50% таких транспортних засобів.