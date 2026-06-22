Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняКультАвтоРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Демченко пояснив, чому вантажівки "Укрпошти" повертають з Польщі

Демченко пояснив, чому вантажівки "Укрпошти" повертають з Польщі

Ua ru
Дата публікації: 22 червня 2026 23:10
Демченко пояснив причини повернення вантажів "Укрпошти" з Польщі
Андрій Демченко. Фото: ДПСУ

Вантажівки "Укрпошти" повертають назад з Польщі. Причиною є проблеми з митним оформленням на польській стороні.

Про це в ефірі День.LIVE повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає Новини.LIVE.

Яка причина повернення вантажівок

За словами Демченка, на території України автівки проходять прикордонний і митний контроль у штатному режимі, без затримок і додаткових ускладнень. Українські служби не фіксують проблем під час оформлення таких вантажів.

"По території України як прикордонний, так і митний контроль автівки, які здійснюють перевезення від "Укрпошти", проходять", — зазначив Демченко.

Водночас він пояснив, що труднощі виникають уже після перетину українсько-польського кордону. Саме на польській стороні, за його словами, виникають питання під час митного оформлення, які унеможливлюють подальший рух частини транспорту.

Читайте також:

У результаті окремі вантажівки, не завершивши процедури оформлення, змушені повертатися на територію України. Це, як зазначив речник ДПСУ, створює додаткові логістичні ускладнення для перевізника.

Демченко наголосив, що для врегулювання ситуації потрібні офіційні роз’яснення з боку польських компетентних органів, а також узгодження процедур між сторонами, щоб уникнути подібних випадків у майбутньому.

Як повідомляли Новини.LIVE, гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський заявив, що польська митниця вже близько двох місяців блокує автомобілі компанії на кордоні. За його словами, через ці обмеження "Укрпошта" змушена змінювати логістичні маршрути та доставляти посилки в об’їзд через інші країни.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Державна митна служба України з 8 червня запускає новий етап пілотного проєкту з перевірки митних декларацій на ввезення вживаних автомобілів. Ініціатива стосується авто, які імпортуються з-за кордону, зокрема із застосуванням пільгових умов торгівлі. Під посилену перевірку потраплятиме приблизно 50% таких транспортних засобів.

Укрпошта Польща Митна служба
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації