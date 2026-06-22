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Главная Новости дня Демченко объяснил, почему машины "Укрпочты" возвращаются из Польши

Демченко объяснил, почему машины "Укрпочты" возвращаются из Польши

Ua ru
Дата публикации 22 июня 2026 23:10
Демченко объяснил причины возврата машин "Укрпочты" из Польши
Андрей Демченко. Фото: ГПСУ

Грузовики "Укрпочты" возвращаются из Польши. Причиной являются проблемы с таможенным оформлением на польской стороне.

Об этом в эфире День.LIVE сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает Новини.LIVE.

Какая причина возврата грузовиков

По словам Демченко, на территории Украины автомобили проходят пограничный и таможенный контроль в штатном режиме, без задержек и дополнительных осложнений. Украинские службы не фиксируют проблемы при оформлении таких грузов.

"По территории Украины как пограничный, так и таможенный контроль автомобиля, осуществляющего перевозки от "Укрпочты", проходят", — отметил Демченко.

В то же время, он пояснил, что трудности возникают уже после пересечения украинско-польской границы. Именно на польской стороне, по его словам, возникают вопросы во время таможенного оформления, которые делают невозможным дальнейшее движение части транспорта.

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В результате отдельные грузовики, не завершив процедуры оформления, вынуждены возвращаться на территорию Украины. Это, как отметил представитель ГНСУ, создает дополнительные логистические осложнения для перевозчика.

Демченко подчеркнул, что для урегулирования ситуации нужны официальные разъяснения со стороны польских компетентных органов, а также согласование процедур между сторонами во избежание подобных случаев в будущем.

Как сообщали Новини.LIVE, генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский заявил, что польская таможня уже около двух месяцев блокирует автомобили компании на границе. По его словам, из-за этих ограничений "Укрпочта" вынуждена менять логистические маршруты и доставлять посылки в объезд через другие страны.

Также Новини.LIVE сообщали, что Государственная таможенная служба Украины с 8 июня запускает новый этап пилотного проекта по проверке таможенных деклараций на ввоз подержанных автомобилей. Инициатива касается автомобилей, импортируемых из-за рубежа, в частности с применением льготных условий торговли. Под усиленную проверку будут попадать примерно 50% таких транспортных средств.

Укрпошта Польша Таможенная служба
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория
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