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Главная Новости дня В Украине каждый второй подержанный автомобиль попадет на проверку

В Украине каждый второй подержанный автомобиль попадет на проверку

Ua ru
Дата публикации 2 июня 2026 22:14
В Украине каждый второй подержанный автомобиль попадет на проверку
Перевозка автомобилей. Фото: Государственная таможенная служба Украины/Facebook

Государственная таможенная служба Украины с 8 июня запускает новый этап пилотного проекта по проверке таможенных деклараций на ввоз подержанных автомобилей из-за рубежа. Инициатива касается транспортных средств, которые импортируются, в частности с применением льготных условий торговли. Под проверку будет попадать примерно 50% таких авто.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на "УкрАвтопром".

В Украине будут проверять декларации на ввезенные подержанные автомобили

С 8 июня в Украине стартует новый этап пилотного проекта Гостаможслужбы по проверке таможенных деклараций на ввоз подержанных автомобилей, который будет реализовывать подразделение таможенных компетенций.

Отмечается, что особое внимание будут уделять подержанным автомобилям, которые ввозятся по преференциальным режимам, а также документам по их стоимости и происхождению.

Отбор деклараций будет осуществляться автоматизированной системой управления рисками в автоматическом режиме, которая будет определять объекты для дополнительного контроля.

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Пилотный проект продлится с 8 июня до 31 декабря 2026 года. В этот период таможня будет проводить мониторинг таможенных деклараций на ввозимые подержанные автомобили, отобранные системой риск-анализа.

Новини.LIVE информировали, что на Львовщине таможенники остановили водителя, который пытался незаконно ввезти из Польши партию техники Apple на сумму около 1,5 млн грн. Инцидент произошел на пункте пропуска "Шегини — Медика", где мужчина выбрал "зеленый коридор" для прохождения контроля без декларирования.

Новини.LIVE также писали, что в Одесской области разоблачили чиновника таможенного поста "Черноморск", которого подозревают в системном взяточничестве при оформлении импортных грузов. По данным следствия, он требовал деньги от предпринимателей за беспрепятственное прохождение контейнеров через таможню и уменьшение официальных платежей.

автомобиль таможня Гостаможслужба
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
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