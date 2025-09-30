Вез партию iPhone — таможенники остановили водителя с контрабандой

Партия iPhone, которую незаконно хотел провезти водитель. Фото: customs.gov.ua

Таможенники остановили водителя с контрабандой на пункте пропуска "Шегини — Медика" 30 сентября. Мужчина хотел провезти из Польши партию Apple iPhone на 1,5 млн грн.

Об этом сообщили в Государственной таможенной службе Украины.

В Гостаможслужбе рассказали, что сегодня на "Шегини" из Польши приехал микроавтобус Mercedes, за рулем которого был 36-летний житель Прикарпатья. Для прохождения таможенного контроля водитель выбрал полосу "зеленый коридор", предусмотренную для перемещения товаров без декларирования.

Однако при осмотре его автомобиля таможенники обнаружили среди личных вещей 18 Apple iPhone.

"15 из них последней серии: 7 IPhone 17 Pro Max и 8 iPhone air. Ориентировочная стоимость товаров — 1,5 млн гривен", — говорится в сообщении.

Сейчас продолжается документирование нарушения таможенных правил, согласно ч. 2 ст. 471 ТКУ (недекларирование товаров, перемещаемых через таможенную границу Украины гражданами).

Напомним, недавно на Львовщине разоблачили таможенников, которые помогали перевозить контрабанду. Они пропускали грузовые автомобили, заполненные высоколиквидными товарами, без уплаты таможенных платежей.

А в Одесской области мужчина хотел незаконно провезти полторы тысячи пачек сигарет в собственном автомобиле.