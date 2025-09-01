Работников Львовской таможни разоблачили на контрабанде - прокуратура

Помогали с контрабандой — на Львовщине разоблачили таможенников
Работников Львовской таможни подозревают в злоупотреблении служебными обязанностями и содействию перевозке контрабанды. Львовская областная прокуратура уже начала досудебное расследование.
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора в понедельник, 1 сентября.
Львовским таможенникам объявлено о подозрении
По предварительным данным, работники таможни могли способствовать незаконному ввозу товаров с территории Польши. Они пропускали грузовые автомобили, заполненные высоколиквидными товарами, без уплаты таможенных платежей.
Чтобы скрыть нарушения, в документах отмечали, что часть транспорта прибыла пустой.
Львовская областная прокуратура и Государственное бюро расследований уже начали досудебное расследование по факту злоупотребления работниками служебным положением.
