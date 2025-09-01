Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Помогали с контрабандой — на Львовщине разоблачили таможенников

Помогали с контрабандой — на Львовщине разоблачили таможенников

Ua ru
Дата публикации 1 сентября 2025 17:51
Работников Львовской таможни разоблачили на контрабанде - прокуратура
Проверка на государственной границе. Иллюстративное фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Работников Львовской таможни подозревают в злоупотреблении служебными обязанностями и содействию перевозке контрабанды. Львовская областная прокуратура уже начала досудебное расследование.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора в понедельник, 1 сентября.

Реклама
Читайте также:

Львовским таможенникам объявлено о подозрении

По предварительным данным, работники таможни могли способствовать незаконному ввозу товаров с территории Польши. Они пропускали грузовые автомобили, заполненные высоколиквидными товарами, без уплаты таможенных платежей.

Чтобы скрыть нарушения, в документах отмечали, что часть транспорта прибыла пустой.

Львовская областная прокуратура и Государственное бюро расследований уже начали досудебное расследование по факту злоупотребления работниками служебным положением.

Львівських митників викрили на контрабанді
Заявление Офиса генерального прокурора. Фото: скриншот сообщения в Telegram

Напомним, прокуратура сообщила о подозрении возможному убийце Андрея Парубия — им оказался 52-летний житель Львовщины.

А также мы писали, что чиновнику КРГА грозит заклю чение из-за служебной халатности.

контрабанда Таможенная служба Офис генерального прокурора расследование таможня
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации