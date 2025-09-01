Відео
Головна Новини дня Допомагали перевозити контрабанду — на Львівщині викрили митників

Допомагали перевозити контрабанду — на Львівщині викрили митників

Ua ru
Дата публікації: 1 вересня 2025 17:51
Працівників Львівської митниці викрили на контрабанді — прокуратура
Перевірка на державному кордоні. Ілюстративне фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Працівників Львівської митниці підозрюють у зловживанні службовими обов'язками та сприянню перевезенню контрабанди. Львівська обласна прокуратура вже почала досудове розслідування.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора у понеділок, 1 вересня.

Львівським митникам оголошено про підозру

За попередніми даними, працівники митниці могли сприяти незаконному ввезенню товарів з території Польщі. Вони пропускали вантажні автомобілі, заповнені високоліквідними товарами, без сплати митних платежів.

Щоб приховати порушення, у документах зазначали, що частина транспорту прибула порожньою.

Львівська обласна прокуратура та Державне бюро розслідувань вже почали досудове розслідування за фактом зловживання працівниками службовим становищем.

Львівських митників викрили на контрабанді
Заява Офісу генерального прокурора. Фото: скриншот повідомлення в Telegram

Нагадаємо, прокуратура повідомила про підозру можливому вбивці Андрія Парубія — ним виявився 52-річний мешканець Львівщини.

А також ми писали, що посадовцю КРДА загрожує ув'язнення через службову недбалість.

контрабанда Митна служба Офіс генерального прокурора розслідування митниця
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
