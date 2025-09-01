Працівників Львівської митниці викрили на контрабанді — прокуратура

Допомагали перевозити контрабанду — на Львівщині викрили митників
Працівників Львівської митниці підозрюють у зловживанні службовими обов'язками та сприянню перевезенню контрабанди. Львівська обласна прокуратура вже почала досудове розслідування.
Про це повідомили в Офісі генерального прокурора у понеділок, 1 вересня.
Львівським митникам оголошено про підозру
За попередніми даними, працівники митниці могли сприяти незаконному ввезенню товарів з території Польщі. Вони пропускали вантажні автомобілі, заповнені високоліквідними товарами, без сплати митних платежів.
Щоб приховати порушення, у документах зазначали, що частина транспорту прибула порожньою.
Львівська обласна прокуратура та Державне бюро розслідувань вже почали досудове розслідування за фактом зловживання працівниками службовим становищем.
