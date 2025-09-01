Працівників Львівської митниці викрили на контрабанді — прокуратура

Перевірка на державному кордоні. Ілюстративне фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Працівників Львівської митниці підозрюють у зловживанні службовими обов'язками та сприянню перевезенню контрабанди. Львівська обласна прокуратура вже почала досудове розслідування.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора у понеділок, 1 вересня.

Львівським митникам оголошено про підозру

За попередніми даними, працівники митниці могли сприяти незаконному ввезенню товарів з території Польщі. Вони пропускали вантажні автомобілі, заповнені високоліквідними товарами, без сплати митних платежів.

Щоб приховати порушення, у документах зазначали, що частина транспорту прибула порожньою.

Львівська обласна прокуратура та Державне бюро розслідувань вже почали досудове розслідування за фактом зловживання працівниками службовим становищем.

Заява Офісу генерального прокурора. Фото: скриншот повідомлення в Telegram

