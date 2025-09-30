Віз партію iPhone — митники зупинили водію з контрабандою

Партія iPhone, яку незаконно хотів провезти водій. Фото: customs.gov.ua

Митники зупинили водія з контрабандою на пункті пропуску "Шегині — Медика" 30 вересня. Чоловік хотів провезти із Польщі партію Apple iPhone на 1,5 млн грн.

Про це повідомили у Державній митній службі України.

У Держмитслужбі розповіли, що сьогодні на "Шегині" з Польщі приїхав мікроавтобус Mercedes, за кермом якого був 36-річний житель Прикарпаття. Для проходження митного контролю водій обрав смугу "зелений коридор", передбачену для переміщення товарів без декларування.

Однак під час огляду його автівки митники виявили серед особистих речей 18 Apple iPhone.

"15 із них останньої серії: 7 IPhone 17 Pro Max і 8 iPhone air. Орієнтована вартість товарів — 1,5 млн гривень", — йдеться у повідомленні.

Наразі триває документування порушення митних правил, відповідно до ч. 2 ст. 471 МКУ (недекларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами).

Нагадаємо, нещодавно на Львівщині викрили митників, які допомагали перевозити контрабанду. Вони пропускали вантажні автомобілі, заповнені високоліквідними товарами, без сплати митних платежів.

А на Одещині чоловік хотів незаконно провезти півтори тисячі пачок цигарок у власному автомобілі.