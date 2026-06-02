В Україні кожен другий вживаний автомобіль потрапить на перевірку

Перевезення автомобілів. Фото:Державна митна служба України/Facebook

Державна митна служба України з 8 червня запускає новий етап пілотного проєкту з перевірки митних декларацій на ввезення вживаних автомобілів з-за кордону. Ініціатива стосується транспортних засобів, які імпортуються, зокрема із застосуванням пільгових умов торгівлі. Під перевірку потраплятиме приблизно 50% таких авто.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на "УкрАвтопром".

В Україні перевірятимуть декларації на ввезені вживані авто

З 8 червня в Україні стартує новий етап пілотного проєкту Держмитслужби щодо перевірки митних декларацій на ввезення вживаних автомобілів, який реалізовуватиме підрозділ митних компетенцій.

Зазначається, що особливу увагу приділятимуть вживаним автомобілям, які ввозяться за преференційними режимами, а також документам щодо їхньої вартості та походження.

Відбір декларацій здійснюватиметься автоматизованою системою управління ризиками в автоматичному режимі, яка визначатиме об’єкти для додаткового контролю.

Читайте також:

Пілотний проєкт триватиме з 8 червня до 31 грудня 2026 року. У цей період митниця проводитиме моніторинг митних декларацій на ввезені вживані автомобілі, відібрані системою ризик-аналізу.

Новини.LIVE інформували, що на Львівщині митники зупинили водія, який намагався незаконно ввезти з Польщі партію техніки Apple на суму близько 1,5 млн грн. Інцидент стався на пункті пропуску "Шегині — Медика", де чоловік обрав "зелений коридор" для проходження контролю без декларування.

Новини.LIVE також писали, що в Одеській області викрили посадовця митного поста "Чорноморськ", якого підозрюють у системному хабарництві під час оформлення імпортних вантажів. За даними слідства, він вимагав гроші від підприємців за безперешкодне проходження контейнерів через митницю та зменшення офіційних платежів.