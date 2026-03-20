Головна Новини дня По всій Україні 21 березня введуть графіки відключення світла

По всій Україні 21 березня введуть графіки відключення світла

Дата публікації: 20 березня 2026 23:56
Енергетик за устаткуванням. Фото: ДТЕК

В суботу, 21 березня, по всій Україні з 08:00 до 22:00 діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. У той самий період для промислових споживачів застосовуватимуть і графіки обмеження потужності.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Укренерго.

В Україні будуть вимкнення світла на вихідні

Запровадження таких заходів пояснюють наслідками попередніх російських ракетно-дронових атак на енергосистему. Саме пошкодження після цих ударів стали причиною повернення погодинних відключень електроенергії.

Окремо споживачів попередили, що ситуація в енергосистемі постійно змінюється. Через це фактичний час відключень і їхній обсяг можуть коригуватися залежно від обставин.

Жителям радять стежити за оновленнями на офіційних сторінках обленерго у своєму регіоні, де має з'являтися інформація щодо конкретної адреси. Також людей просять ощадливо користуватися електроенергією тоді, коли вона з'являється за графіком та не вмикати кілька електроприладів водночас в мережу.

Окремо прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко називала суму, яка потріна для підготовки енергетики країни до майбутнього зимового сезону.

Водночас міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що роботи з відновлення енергооб'єктів тривають. Частково вдалося відновити потужність деяких об'єктів генерації, проте для повного покриття потреб населення її ще не вистачає. Водночас Україна веде активні переговори з партнерами та просить надати країни ЄС обладнання з ТЕС та ТЕЦ, щоб відремонтувати свої станції.

Тим часом шахраї вигадали нову схему, як обдурити українців та виманити гроші й персональні дані. Укренерго попередило про шахрайську схему з виплатами за тривалі відключення світла.

електроенергія Укренерго графіки відключень світла
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Анастасія Постоєнко
