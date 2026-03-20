По всей Украине 21 марта введут графики отключения света

Энергетик за оборудованием. Фото: ДТЭК

В субботу, 21 марта, по всей Украине с 08:00 до 22:00 будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. В тот же период для промышленных потребителей будут применять и графики ограничения мощности.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Укрэнерго.

Введение таких мер объясняют последствиями предыдущих российских ракетно-дронных атак на энергосистему. Именно повреждения после этих ударов стали причиной возвращения почасовых отключений электроэнергии.

Отдельно потребителей предупредили, что ситуация в энергосистеме постоянно меняется. Из-за этого фактическое время отключений и их объем могут корректироваться в зависимости от обстоятельств.

Жителям советуют следить за обновлениями на официальных страницах облэнерго в своем регионе, где должна появляться информация по конкретному адресу. Также людей просят экономно пользоваться электроэнергией тогда, когда она появляется по графику и не включать несколько электроприборов одновременно в сеть.

Отдельно премьер-министр Украины Юлия Свириденко называла сумму, которая нужна для подготовки энергетики страны к предстоящему зимнему сезону.

В то же время министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что работы по восстановлению энергообъектов продолжаются. Частично удалось восстановить мощность некоторых объектов генерации, однако для полного покрытия потребностей населения ее еще не хватает. В то же время Украина ведет активные переговоры с партнерами и просит предоставить страны ЕС оборудование с ТЭС и ТЭЦ, чтобы отремонтировать свои станции.

Тем временем мошенники придумали новую схему, как обмануть украинцев и выманить деньги и персональные данные. Укрэнерго предупредило о мошеннической схеме с выплатами за длительные отключения света.