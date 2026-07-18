Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія
Економіка
ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Пішли у СЗЧ та продавали гранати: суд покарав ділків на Чернігівщині

Пішли у СЗЧ та продавали гранати: суд покарав ділків на Чернігівщині

Ua ru
Дата публікації: 18 липня 2026 03:32
Суд позбавив волі двох чоловіків, які пішли у СЗЧ та продавали гранати
Один із затриманих фігурантів. Фото: Управління СБУ в Чернігівській області

У Чернігівській області судили двох мешканців Прилук, які самовільно залишиш військові частини та продавали викрадені бойові гранати. За скоєне суд призначив їм покарання.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Facebook-сторінку Управління СБУ в Чернігівській області.

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, двоє чоловіків є мешканцями Прилук Чернігівської області. Після самовільного залишення військових частин вони організували незаконний збут бойових гранат, які "прихопили" із собою.

"Розуміючи їхню цінність на "чорному ринку", зловмисники вирішили заробляти на незаконному продажі боєприпасів. Для цього вони підшукували потенційних покупців, домовлялися про особисті зустрічі та збували бойові гранати", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці у свою чергу задокументували декілька фактів незаконного збуту гранат та вже у лютому 2026 року затримали обох фігурантів під час чергової спроби продажу боєприпасів.

Читайте також:

Рішення суду

На підставі зібраних доказів суд визнав чоловіків винними за двома статтями ККУ:

  • ч. 5 ст. 407 (самовільне залишення військової частини або місця служби);
  • ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

"Кожному із засуджених призначено покарання у вигляді 5 років і 2 місяці позбавлення волі", — резюмували в СБУ.

Суд позбавив волі двох чоловіків, які після СЗЧ продавали гранати
Пост СБУ про затримку чоловіків. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, у Івано-Франківській області судили мешканку Нижнього Березова, яка зливала у Viber інформації про місця перебування ТЦК. За скоєне суд заборонив їй покидати Україну.

Також ми писали, що у Тернополі суд розглянув справу щодо ситуації, коли ТЦК мобілізували чоловіка з шизофренією. Суддя визнав такі дії протиправними.

суд СЗЧ судові рішення
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації