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Головна Новини дня Курсант убив двох інструкторів у навчальному центрі: вирок суду

Курсант убив двох інструкторів у навчальному центрі: вирок суду

Ua ru
Дата публікації: 30 червня 2026 03:32
У Чернігові курсанта засудили за вбивство двох інструкторів навчального центру
Навчання зі стрільби у військових. Фото ілюстративне: 22-а ОМБр

У Чернігові курсант позбавив життя двох інструкторів у навчальному центрі, а ще одного військового поранив. Молодика визнали винним в умисному вбивстві. Суд призначив йому найсуворіше покарання.

Про це 13 червня повідомила Національна поліція України, передає Новини.LIVE.

Деталі справи 

Інцидент стався 16 липня минулого року. Під час стрільб у навчальному центрі курсант вистрелив з автоматичної зброї в бік інструкторів. Від поранень двоє військових загинули.  

Рішення суду 

За умисне вбивство та закінчений замах на вбивство людей (п. 1, 8 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 15 Кримінального кодексу України) молодика засудили до довічного позбавлення волі.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Суспільне повідомляв, що на Івано-Франківщині місцева жителька перешкоджала роботі військових. У Viber-групі вона писала про місця, де працівники ТЦК та СП вручали повістки. Суд призначив порушниці півтора року іспитового строку.

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Також Новини.LIVE з посиланням на Черкаську обласну прокуратуру писав, що житель Луганщини добровільно перейшов на бік РФ. Зрадник долучився до так званої народної міліції та в її складі воював проти ЗСУ. За вчинене він довічно перебуватиме у в'язниці.

суд вбивство військовослужбовці
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова
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